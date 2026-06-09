Детей без прививок не будут допускать в учреждения образования – Украина готовит новый закон

Украина готовит новый закон об инфекционных заболеваниях: обязательные прививки, более жёсткие правила для образования и полное перезагрузка системы профилактики.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине предлагают обновить правила защиты населения от инфекционных заболеваний — от формирования календаря прививок и определения перечня обязательных вакцинаций до усиления контроля за безопасностью иммунобиологических препаратов, урегулирования порядка реагирования на возможные побочные реакции и чёткого распределения полномочий между государственными органами в этой сфере.

В 2022 году Верховная Рада приняла Закон «О системе общественного здоровья», который изменил подход государства к защите населения от инфекционных заболеваний и внедрил новую систему профилактики и реагирования. В связи с этим в парламент внесён законопроект №15286, который предусматривает замену действующего Закона 2000 года «О защите населения от инфекционных болезней» и приведение регулирования в соответствие с новой системой общественного здоровья.

Законопроект меняет подход к профилактике инфекций, в частности закрепляет полномочия Минздрава по определению перечня инфекционных заболеваний, которым можно предотвратить вакцинацией, формированию перечня обязательных прививок и утверждению календаря вакцинации.

Что изменится

Законопроект закрепляет за Министерством здравоохранения право определять, какие инфекционные болезни можно предотвратить вакцинацией, а также формировать перечень обязательных прививок и утверждать календарь профилактических вакцинаций. Кроме того, Минздрав получает полномочия устанавливать, какие прививки являются обязательными для различных категорий населения — по возрасту, состоянию здоровья или эпидемиологической ситуации.

Также документ вводит официальное определение неблагоприятных событий после вакцинации и устанавливает порядок реагирования на случаи осложнений. Все данные о проведённых прививках, а также зафиксированные отказы от них подлежат обязательному внесению в электронную систему здравоохранения.

Согласно законопроекту, обязательные вакцинации по возрасту, прививки для лиц с нарушением календаря, профилактика бешенства и вакцинация по эпидемиологическим показаниям будут осуществляться бесплатно. Финансирование таких мероприятий предлагается осуществлять за счёт государственного и местных бюджетов, а также других разрешённых законом источников.

Закупки вакцин и медицинских изделий для обязательных прививок по возрасту и для профилактики бешенства будут осуществляться за счёт государственного бюджета.

В то же время вакцины для прививок по состоянию здоровья, эпидемиологическим показаниям или на отдельных территориях предлагается финансировать преимущественно за счёт местных бюджетов. Органам местного самоуправления также предоставляется право разрабатывать собственные программы иммунизации.

Без прививок в учебные заведения не допустят

Также определяется порядок распределения вакцин и медицинских изделий между учреждениями здравоохранения — его будет устанавливать Минздрав. Прививки смогут проводить только подготовленные медицинские или фармацевтические работники, которые обязаны информировать пациентов об эффективности вакцинации и возможных рисках. Перед проведением прививки обязательным является медицинский осмотр и получение согласия пациента или его законных представителей. В случае отказа от вакцинации медицинский работник обязан зафиксировать его письменно, а при невозможности — составить официальный акт.

Кроме того, законопроект регулирует предотвращение инфекционных заболеваний в учреждениях образования и детских учреждениях оздоровления и отдыха. Согласно ему, зачисление детей возможно только при наличии медицинской справки или выписки из медицинской карты, выданной учреждением здравоохранения, где ребёнок находится под наблюдением. Такой документ формируется на основании медицинского осмотра и при отсутствии противопоказаний для пребывания в учреждении, а также при условии проведения прививок согласно календарю вакцинации, если нет медицинских ограничений.

Законопроект устанавливает, что дети, не получившие профилактических прививок согласно календарю, не могут посещать учреждения образования и детские учреждения оздоровления и отдыха. Исключения предусмотрены только в случаях, когда прививки не были проведены или были проведены с нарушением сроков из-за наличия временных или постоянных медицинских противопоказаний. В таких ситуациях, при благоприятной эпидемиологической ситуации, решение о допуске ребёнка может принимать врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения.

Среди прочего, определяются обязанности работников учреждений образования и детских учреждений отдыха. Они обязаны осуществлять постоянное наблюдение за состоянием здоровья детей, а в случае выявления инфекционного заболевания — изолировать больного ребёнка и немедленно сообщить в учреждение здравоохранения. Также на них возлагается обязанность проводить систематическое гигиеническое обучение и воспитание детей.

Кабинету Министров Украины должен будет до момента введения нового закона в действие привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним, а также обеспечить обновление подзаконной базы другими центральными органами исполнительной власти. Отдельно правительство должно в течение шести месяцев подготовить и подать в парламент изменения в Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предлагается ввести ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты населения от инфекционных заболеваний.

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