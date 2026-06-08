На кассе цена выше, чем на ценнике: как знание закона поможет не переплатить

Покупатель имеет право требовать продажи товара по цене, указанной на ценнике, даже если на кассе называют другую стоимость.

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Покупатели нередко сталкиваются с ситуацией, когда выбирают товар по акционной или сниженной цене, указанной на полке, однако во время расчета на кассе выясняется, что система показывает совершенно другую стоимость. Во многих случаях разница кажется незначительной, поэтому люди не тратят время на споры. Вместе с тем такая ситуация может свидетельствовать о нарушении прав потребителя, а законодательство предоставляет покупателю право требовать продажу товара именно по той цене, которая была указана на ценнике в торговом зале.

Обязан ли магазин следить за актуальностью ценников

Продавец обязан до момента приобретения товара предоставить покупателю необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию о продукции. Именно на основании этой информации потребитель принимает решение о покупке.

Если в магазине размещен товар с конкретным ценником, это фактически является публичным предложением заключить договор купли-продажи на указанных условиях. Соответственно, продавец берет на себя обязательство реализовать товар по цене, указанной на полке или витрине.

Предоставление недостоверной информации о стоимости товара может расцениваться как нарушение прав потребителя.

Что делать, если на кассе называют другую цену

Распространенным объяснением со стороны работников магазина является то, что цена уже изменилась в электронной системе, однако персонал не успел заменить бумажный ценник.

Однако для покупателя такая ситуация не должна создавать негативных последствий. Потребитель имеет право требовать продажи товара по цене, указанной на ценнике, независимо от того, какая стоимость отображается в компьютерной базе магазина.

Изменение цен или несвоевременное обновление ценников является внутренним вопросом торгового предприятия. Покупатель не должен компенсировать ошибки персонала или недостатки организации работы магазина.

Может ли магазин отказать в продаже по цене на ценнике

Если покупатель требует продать товар по стоимости, указанной на полке, а работники магазина отказываются это сделать, стоит зафиксировать обстоятельства нарушения и принять дальнейшие меры.

В частности, рекомендуется:

по возможности сделать фото или видео ценника и товара;

обратиться к администрации магазина с требованием урегулировать ситуацию;

оставить запись в книге отзывов и предложений с подробным описанием обстоятельств;

выяснить полное наименование субъекта хозяйствования и адрес торгового заведения;

подать жалобу в территориальный орган Госпродпотребслужбы относительно предоставления недостоверной информации о цене товара и нарушения прав потребителя.

Куда жаловаться в случае нарушения прав потребителя

Если магазин отказывается продавать товар по цене, указанной на ценнике, либо не реагирует на обращение покупателя, потребитель может обратиться с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в своей области.

После рассмотрения обращения контролирующий орган может провести проверку и дать оценку действиям субъекта хозяйствования. Дальнейшие меры зависят от установленных обстоятельств и результатов проверки.

Главное для покупателя

Если цена на полке магазина отличается от цены, которую пробивают на кассе, покупатель имеет право требовать продажу товара по стоимости, указанной на ценнике. Ссылки на то, что работники не успели обновить цену или что в системе уже внесены изменения, не освобождают магазин от обязанности соблюдать условия, которые были предложены потребителю во время выбора товара. Именно поэтому в таких случаях важно знать свои права и, при необходимости, настаивать на их соблюдении.

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