ВАКС утвердил соглашение о признании вины между прокурором и экс-главой ВС Всеволодом Князевым

Соглашение предусматривает 5 лет реального лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года.

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Высший антикоррупционный суд в понедельник, 8 июня, утвердил соглашение о признании вины между прокурором САП и бывшим Председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым. Он был разоблачен в мае 2023 года на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Как отмечается, обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, согласился дать изобличающие показания на соучастников и получить реальный срок с конфискацией имущества.

Приговором ВАКС экс-глава Верховного Суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Соглашение предусматривает:

5 лет реального лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года;

конфискацию квартиры и дома;

конфискацию более 200 тыс. долларов США личных сбережений;

специальную конфискацию 1 248 700 долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды.

Кроме того, по согласию сторон экс-глава Верховного Суда направит на поддержку Вооруженных Сил Украины через БФ «Вернись живым» 1 104 600 долларов США.

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