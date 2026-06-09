Неэффективность работы АРМА стоит государству миллиардов гривен: в Раде предлагают увольнять глав агентства за три дня

Более 42 000 объектов арестованного имущества остаются без надлежащего учета из-за бездействия АРМА.

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Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) — орган со специальным статусом, который во время войны должен был наполнять оборонный бюджет за счет управления активами врага. Однако, по утверждению парламентариев, по состоянию на июнь 2026 года Агентство оказалось в состоянии кризиса.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», 30 июля 2025 года официально вступил в силу закон 4503-IX относительно реформы АРМА. За 10 лет своей деятельности Агентство по розыску активов неоднократно подвергалось жесткой критике касательно эффективности своей работы. НАПК при создании государственных антикоррупционных программ подчеркивало несовершенство законодательства, регулирующего деятельность АРМА, и низкую результативность процессов передачи активов в управление АРМА.

Официальные показатели выполнения государственного бюджета за 2025 год по программе КВКРК 6431010 «Мероприятия по управлению активами, бюджетная поддержка» свидетельствуют о критически низком уровне освоения средств. Из предусмотренных 98,6 млн грн на оценку, охрану и управление активами использована лишь 371 тысяча гривен, что означает неиспользование 99,6% бюджетных ассигнований.

Из-за фактического невыполнения программы не было заключено ни одного договора на складское хранение или охрану арестованного имущества. Это создает риски физического разрушения и обесценивания стратегических активов, переданных в управление государству.

Отдельное беспокойство вызывает ситуация с реализацией активов. Начиная с декабря 2025 года в АРМА фактически заблокирован процесс продажи арестованного имущества. Это приводит к невыполнению судебных определений о реализации активов. Также сообщается о затягивании конкурсных процедур на электронной платформе «Прозорро.Продажи». В результате имущество простаивает и теряет экономическую стоимость вместо того, чтобы генерировать поступления в бюджет, в частности для финансирования оборонных нужд государства.

В ответ на бездеятельность АРМА в Верховной Раде зарегистрирован проект № 15299, который предлагает новые способы для вывода агентства из кризиса.

Законодательная инициатива

Законопроект предлагает внести изменения в статьи 3 и 7 Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений».

Инициатива предлагает изменить сам механизм временного руководства Национальным агентством по розыску и менеджменту активов.

Законопроект предусматривает расширение круга должностных лиц, которые могут временно исполнять обязанности Председателя АРМА. В частности, в случае отсутствия или отстранения Председателя и его заместителей, полномочия руководителя Агентства сможет осуществлять другое должностное лицо АРМА, определенное Кабинетом Министров Украины.

Одной из ключевых предложений является предоставление профильному комитету Верховной Рады права принимать решение о ненадлежащем исполнении обязанностей лицом, временно возглавляющим Агентство. В случае принятия такого решения Кабинет Министров будет обязан в течение трех дней прекратить выполнение полномочий соответствующим лицом и назначить нового исполняющего обязанности.

Кроме того, документ вводит механизм внутреннего замещения руководства. В случае отстранения заместителей Председателя АРМА исполнение обязанностей руководителя сможет быть возложено на другое должностное лицо Агентства соответствующим приказом по ведомству.

Необходимость таких шагов автор проекта объясняет критическими показателями деятельности АРМА за 2025–2026 годы. Реестр активов не консолидирован — по более чем 42 000 объектов отсутствует точная информация об их состоянии и правовом статусе, а реализация активов через «Прозорро.Продажи» фактически остановлена с декабря 2025 года, что делает невозможным выполнение судебных определений о продаже имущества.

Несмотря на необходимость сдвинуть работу АРМА с мертвой точки, вызывает вопросы предложенный механизм влияния парламентского комитета на кадровые решения в АРМА. Предоставление комитету права принимать решение, которое фактически обязывает Кабинет Министров прекратить полномочия временного руководителя Агентства, может расцениваться как потенциальное вмешательство законодательной власти в сферу полномочий исполнительной ветви власти.

Кроме того, законопроект не содержит четко определенных критериев для установления факта «ненадлежащего исполнения обязанностей» лицом, временно возглавляющим АРМА. Отсутствие конкретных показателей оценки может создать риски субъективного трактования и использования механизма как инструмента политического влияния.

Но, главным вызовом после возможного принятия закона станет сохранение баланса между усилением контроля за деятельностью АРМА и недопущением использования новых механизмов как инструмента политического или корпоративного влияния на процесс управления арестованными активами. Эффективность предложенных изменений будет определяться не количеством новых полномочий или контрольных механизмов, а их практическим результатом. Прежде всего речь идет о восстановлении полноценных конкурсных процедур по отбору управителей и реализации активов, выполнении судебных решений и обеспечении стабильных поступлений в государственный бюджет.

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