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В Україні набув чинності закон про реформу АРМА: розблоковано 560 млн гривень допомоги від ЄС

18:17, 30 липня 2025
Документ відкриває шлях до змін у роботі АРМА, передбачає незалежний аудит, конкурс на посаду голови агентства та прозорість в управлінні майном.
В Україні набув чинності закон про реформу АРМА: розблоковано 560 млн гривень допомоги від ЄС
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В Україні 30 липня офіційно набув чинності закон щодо реформи Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Його ухвалення стало важливим кроком у межах євроінтеграційної політики держави та частиною виконання зобов’язань за програмою Ukraine Facility.

Прийняття закону дозволило Україні розблокувати фінансову допомогу Євросоюзу у розмірі 560 мільйонів гривень.

Ефективна робота АРМА – це те, в чому зацікавлені всі: уряд, українці, бізнес і міжнародні партнери, зазначив заступник міністра юстиції України Олександр Банчук.

Законопроект 12374 розробило Міністерство юстиції. Там зазначили, що запропоновані зміни були позитивно оцінені міжнародними партнерами.

Серед ключових нововведень закону:

  • нові кваліфікаційні вимоги до голови АРМА;
  • проведення конкурсу на цю посаду;
  • впровадження обов’язкового незалежного аудиту діяльності агентства;
  • прозорий та публічний відбір управителів арештованими активами з чітким контролем на всіх етапах.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко вже оголосила старт конкурсу на посаду Голови АРМА.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України звільнив Олену Думу з посади начальниці Агентства з розшуку та управління активами. Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Олена Дума написала заяву про звільнення. 

Нагадаємо, Олена Дума була призначена Кабміном головою Агентства з розшуку та менеджменту активів 30 червня 2023 року. 

Очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила, що 29 липня звернулася до Президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами.

 Кабмін має 14 днів на формування конкурсної комісії з міжнародниками для відбору нового голови АРМА.

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Кабінет Міністрів України АРМА

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