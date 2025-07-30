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В Украине вступил в силу закон о реформе АРМА: разблокирована помощь ЕС на 560 млн гривен

18:17, 30 июля 2025
Документ открывает путь к изменениям в работе АРМА, предусматривает независимый аудит, конкурс на должность главы агентства и прозрачность в управлении имуществом.
В Украине вступил в силу закон о реформе АРМА: разблокирована помощь ЕС на 560 млн гривен
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В Украине 30 июля официально вступил в силу закон о реформе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Его принятие стало важным шагом в рамках евроинтеграционной политики государства и частью выполнения обязательств по программе Ukraine Facility.

Принятие закона позволило Украине разблокировать финансовую помощь Европейского союза в размере 560 миллионов гривен.

Эффективная работа АРМА — это то, в чём заинтересованы все: правительство, украинцы, бизнес и международные партнёры, отметил заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук.

Законопроект №12374 был разработан Министерством юстиции. В ведомстве уточнили, что предложенные изменения были положительно оценены международными партнёрами.

Среди ключевых нововведений закона:

• новые квалификационные требования к главе АРМА;
• проведение конкурса на эту должность;
• внедрение обязательного независимого аудита деятельности агентства;
• прозрачный и публичный отбор управляющих арестованными активами с чётким контролем на всех этапах.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уже объявила старт конкурса на должность главы АРМА.

Напомним, что Кабинет Министров Украины уволил Елену Думу с должности начальницы Агентства по розыску и управлению активами. Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Елена Дума написала заявление об увольнении.

Напомним, Елена Дума была назначена Кабмином главой Агентства по розыску и менеджменту активов 30 июня 2023 года.

Глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что 29 июля обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки Агентства по розыску и управлению активами.

У Кабмина 14 дней на формирование конкурсной комиссии с международниками для отбора нового председателя АРМА.

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Кабинет Министров Украины АРМА

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