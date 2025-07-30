Елена Дума подала в отставку в день вступления в силу нового закона о реформе АРМА.

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Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума написала заявление об увольнении и объяснила причину такого решения. Она просит правительство удовлетворить ее просьбу об отставке.

Отметим, что Дума подала в отставку в день вступления в силу нового закона о реформе АРМА №4503-IX. Одним из факторов отставки, по словам Думы, явилось стремление обеспечить независимость будущего международного аудита национального агентства.

"Поэтому важно сделать это в этот день", - отметила Дума.

Как подчеркнула чиновник, агентство с 2023 года в значительной степени трансформировалось.

«Орган, который имел максимально негативную репутацию и отрицательный коэффициент полезного действия — наконец-то стал демонстрировать результаты: миллиардные поступления в госбюджет, прозрачные механизмы работы через Prozorro и Prozorro. Продажи, максимальная открытость к медиа и обществу, расширение международного сотрудничества Мысль.

Дума сообщила, что впереди международный аудит, являющийся сверхважным шагом для усиления работы АРМА.

«Я подписала заявление, чтобы обеспечить проведение его независимо», – говорит она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал закон №4503-IX о реформе АРМА (законопроект 12374-д).

После того как закон вступит в силу, начнется формирование Комиссии по проведению независимой внешней оценки (аудита) эффективности деятельности Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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