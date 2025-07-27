Владимир Зеленский подписал закон об усилении полномочий АРМА и изменении порядка отбора нового главы

Отбор нового главы АРМА будет проходить с участием международных экспертов.

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Президент Владимир Зеленский 27 июля подписал законопроект №12374-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также усовершенствованию механизмов управления активами.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает изменение порядка формирования состава Конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы АРМА.

Так, в состав конкурсной комиссии включаются:

3 человека, определенных Кабмином, и

3 человека, определенных Кабмином на основании предложений международных партнеров.

Предусматривается возможность финансирования деятельности конкурсной комиссии, ее членов и их помощников за счет привлечения международной технической помощи, то есть из внебюджетных источников.

Со дня вступления в силу данного закона начинается формирование Комиссии по проведению независимой внешней оценки (аудита) эффективности деятельности АРМА. Она принимает заключение аудита в течение 10 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Предлагается установить, что до назначения главы АРМА в порядке, предусмотренном новым законом, Кабмин может принять решение о досрочном прекращении полномочий главы АРМА в случае, если действия или бездействие Национального агентства привели к неэффективному управлению активом, переданным АРМА, незаконному использованию такого актива или иным образом создали угрозу причинения убытков государству, а также в случае наличия оснований для прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения, установленных Законом «О государственной службе».

Законопроектом предлагаются изменения относительно вопросов формирования, деятельности и функций Конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы АРМА и Комиссии по проведению аудита эффективности деятельности АРМА.

С этой целью законопроектом предоставляется право:

членам Конкурсной комиссии собирать, проверять и анализировать информацию, в том числе с ограниченным доступом (кроме информации, отнесенной к государственной или банковской тайне), то есть конфиденциальной информации, коммерческой тайны, тайны о состоянии здоровья, служебной информации, сведений досудебного расследования, тайны усыновления, адвокатской тайны и т.д., касательно кандидатов на должность главы АРМА и их близких лиц;

собирать, проверять и анализировать информацию, в том числе с ограниченным доступом (кроме информации, отнесенной к государственной или банковской тайне), то есть конфиденциальной информации, коммерческой тайны, тайны о состоянии здоровья, служебной информации, сведений досудебного расследования, тайны усыновления, адвокатской тайны и т.д., касательно кандидатов на должность главы АРМА и их близких лиц; членам Комиссии по проведению оценки собирать, хранить и анализировать информацию, необходимую для проведения аудита, в том числе персональные данные, информацию с ограниченным доступом;

собирать, хранить и анализировать информацию, необходимую для проведения аудита, в том числе персональные данные, информацию с ограниченным доступом; членам Конкурсной комиссии и Комиссии по проведению оценки пользоваться помощью помощников (статус которых законопроектом не определен), которые будут иметь доступ к такому же объему информации, как и члены соответствующих комиссий.

Таким образом, членам Конкурсной комиссии и Комиссии по проведению оценки, их помощникам — лицам, которые не будут относиться к категории должностных (служебных) лиц и которые в соответствии с положениями законопроекта могут быть иностранцами, осуществляющими свои полномочия лишь в течение определенного периода, предлагается предоставить право постоянно собирать, проверять и анализировать информацию (в том числе информацию с ограниченным доступом) о кандидатах и предоставляется непосредственный доступ к открытым реестрам и информации от государственных органов, органов местного самоуправления, любых юридических лиц.

Предусмотрено, что решения конкурсной комиссии могут быть обжалованы в суде только по вопросам соблюдения установленного данным законом порядка организации и проведения конкурса на занятие должности Главы АРМА. При этом решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в суде только кандидатом, который участвовал в конкурсе, или лицом, которое не было допущено к участию в конкурсе. Обжалование решения конкурсной комиссии не останавливает назначение победителя конкурса на должность Главы АРМА.

Также предусмотрен запрет для правительства на отмену полностью или в отдельной части актов АРМА.

Установлено, что любые письменные или устные указания, требования, поручения, направленные в АРМА или его работникам, касающиеся полномочий АРМА, но не предусмотренные законодательством, являются неправомерными и не подлежат исполнению.

Законопроектом предложено изменить условия оплаты труда работников АРМА, в частности предусмотрено определить составляющие заработной платы и размер должностных окладов работников АРМА для обеспечения «достаточных материальных условий для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей», чтобы «компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников».

При этом размер должностных окладов значительно превышает их размер, определенный действующей редакцией Закона об АРМА.

Вместе с этим в пояснительной записке к законопроекту указано, что «реализация проекта Закона не требует финансирования из государственного или местных бюджетов».

Как отметили в ГЮУ ВР, приведенные положения законопроекта не согласуются с Законом «О государственной службе» (в редакции закона о реформе оплаты труда госслужащих от 11.03.2025 №4282-ІХ), которым установлено, что схема должностных окладов определяется Кабмином по представлению НАГС.

Предусмотрено, что глава АРМА освобождается от должности в случае невыполнения им предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по урегулированию конфликта интересов, если таким предписанием установлено наличие реального или потенциального конфликта интересов, который носит постоянный характер и не может быть урегулирован иным способом, кроме как лишение частного интереса или увольнение.

Глава АРМА не может быть уволен Кабмином, а решение Кабмина о его назначении не может быть отменено Кабмином по иным основаниям, чем предусмотренные в законе.

Кроме того, глава АРМА может быть отстранен от должности только по основаниям и в порядке, установленных УПК (хотя глава АРМА является государственным служащим и на него распространяется действие Закона «О государственной службе», статьей 72 которого предусмотрены случаи, когда государственный служащий может быть отстранен от выполнения должностных обязанностей во время осуществления дисциплинарного производства в отношении него). При таком правовом регулировании исключается отстранение главы АРМА от выполнения должностных обязанностей в случае совершения им дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства.

Установлено, что заместители главы АРМА слагают свои полномочия в день назначения нового главы АРМА.

Законопроектом закон об АРМА дополняется статьей относительно подразделений внутреннего контроля и его полномочий.

Законопроект предусматривает и существенные изменения в части управления арестованными активами, в частности предлагается:

разделить активы на простые и сложные и, соответственно, применять различные механизмы управления ими;

на простые и сложные и, соответственно, применять различные механизмы управления ими; управление активами из числа арбитражных управляющих и частных исполнителей заменить отбором управляющих с использованием электронной системы закупок;

из числа арбитражных управляющих и частных исполнителей заменить отбором управляющих с использованием электронной системы закупок; осуществлять закупку услуг по управлению активами в случае, если управляющий простого или сложного актива не определен в результате проведения повторного отбора управляющего путем проведения открытых торгов в соответствии с Законом «О публичных закупках»;

по управлению активами в случае, если управляющий простого или сложного актива не определен в результате проведения повторного отбора управляющего путем проведения открытых торгов в соответствии с Законом «О публичных закупках»; осуществлять периодические проверки эффективности управления арестованными активами, переданными АРМА в управление.

АРМА в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного закона проводит комплекс мероприятий, направленных на идентификацию активов, переданных ему в управление до вступления в силу данного Закона, которые по состоянию на день вступления в силу данного Закона не переданы в управление управляющим, с целью установления их характеристик и особенностей, определения их рыночной стоимости, экономического потенциала и возможности осуществления эффективного управления ими и сохранения их экономической стоимости.

В случае если по результатам идентификации актива будет установлено, что эффективное управление им и сохранение его экономической стоимости невозможно, АРМА готовит и направляет прокурору, осуществляющему процессуальное руководство в соответствующем уголовном производстве, обоснованное обращение относительно необходимости изменения способа управления активом или принятия других мер в отношении арестованного имущества в соответствии с УПК.

В случае если по результатам идентификации актива будет установлено, что эффективное управление им и сохранение его экономической стоимости возможно, АРМА, в течение 40 рабочих дней со дня завершения идентификации такого актива, обеспечивает объявление отбора управляющего активом в порядке, определенном Законом об АРМА.

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