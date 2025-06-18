Відбір нового голови АРМА будуть проводити за участі міжнародних експертів – Рада прийняла закон

Закон передбачає проведення аудиту АРМА, новий порядок призначення голови Нацагентства за участі міжнародних партнерів, а також підвищення окладів в АРМА.

Фото: АРМА

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Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 12374-д «щодо посилення інституційної спроможності» Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та вдосконалення механізмів управління активами.

Законопроект передбачає зміну порядку формування складу Конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА.

Так, до складу конкурсної комісії включаються:

3 особи, визначені Кабміном та

3 особи, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних партнерів.

Передбачається можливість фінансування діяльності конкурсної комісії, її членів та їхніх помічників за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги, тобто – з позабюджетних джерел.

З дня набрання чинності цим законом розпочинається формування Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА. Вона ухвалює висновок аудиту протягом 10 місяців з дня набрання чинності цим законом.

Пропонується установити, що до призначення голови АРМА, у порядку, передбаченому новим законом, Кабмін може ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень голови АРМА, у разі, якщо дії чи бездіяльність Національного агентства призвели до неефективного управління активом, який передано АРМА, незаконного використання такого активу або в інший спосіб створили загрозу заподіяння збитків державі, а також у разі наявності підстав для припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення, встановлених Законом «Про державну службу».

Законопроектом пропонуються зміни щодо питань формування, діяльності та функцій Конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА та Комісії з проведення аудиту ефективності діяльності АРМА.

З цією метою законопроектом надається право:

членам Конкурсної комісії збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної чи банківської таємниці), тобто конфіденційної інформації, комерційної таємниці, таємниці про стан здоров'я, службової інформації, відомостей досудового розслідування, таємниці усиновлення, адвокатської таємниці тощо, стосовно кандидатів на посаду голови АРМА та їхніх близьких осіб;

членам Комісії з проведення оцінювання збирати, зберігати та аналізувати інформацію, необхідну для проведення аудиту, у тому числі персональні дані, інформацію з обмеженим доступом;

членам Конкурсної комісії та Комісії з проведення оцінювання користуватися допомогою помічників (статус яких законопроектом не визначений), які матимуть доступ до такого ж об'єму інформації, як і члени відповідних комісій.

Таким чином членам Конкурсної комісії та Комісії з проведення оцінювання, їх помічникам – особам, які не відноситимуться до категорії посадових (службових) осіб, і які відповідно до положень законопроекту можуть бути іноземцями, що здійснюватимуть свої повноваження лише протягом певного періоду, пропонується надати право постійно збирати, перевіряти та аналізувати інформацію (у тому числі інформацію з обмеженим доступом) про кандидатів та надається безпосередній доступ до відкритих реєстрів та інформації від державних органів, органів місцевого самоврядування, будь-яких юридичних осіб.

Передбачено, що рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Голови АРМА. При цьому рішення конкурсної комісії може бути оскаржено до суду лише кандидатом, який брав участь у конкурсі або особою, яку не було допущено до участі у конкурсі. Оскарження рішення конкурсної комісії не зупиняє призначення переможця конкурсу на посаду Голови АРМА.

Також передбачено заборону для уряду на скасування повністю або в окремій частині актів АРМА.

Встановлено, що будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення, спрямовані до АРМА чи його працівників, що стосуються повноважень АРМА, але не передбачені законодавством, є неправомірними та не підлягають виконанню.

Законопроектом запропоновано змінити умови оплати праці працівників АРМА, зокрема передбачено визначити складові заробітної плати та розмір посадових окладів працівників АРМА для забезпечення «достатніх матеріальних умов для належного виконання ними службових обов'язків», щоб «компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників».

При цьому розмір посадових окладів значно перевищує їх розмір, визначений чинною редакцією Закону про АРМА.

Разом із цим у пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що «реалізація проекту Закону не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів».

Як зазначили у ГЮУ ВР, наведені положення законопроекту не узгоджуються з Законом «Про державну службу» (в редакції закону про реформу оплати праці держслужбовців від 11.03.2025 4282-ІХ), якою встановлено, що схема посадових окладів визначається Кабміном за поданням НАДС.

Передбачено, що голова АРМА звільняється з посади у разі невиконання ним припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо врегулювання конфлікту інтересів, якщо таким приписом встановлено наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, окрім як позбавлення приватного інтересу або звільнення.

Голова АРМА не може бути звільнений Кабміном, а рішення Кабміну про його призначення не може бути скасовано Кабміном з інших підстав, ніж передбачені у законі.

Крім того, голова АРМА може бути відсторонений від посади лише з підстав та в порядку, встановлених КПК (хоча голова АРМА є державним службовцем і на нього поширюється дія Закону «Про державну службу», статтею 72 якого передбачено випадки, коли державний службовець може бути відсторонений від виконання посадових обов'язків під час здійснення дисциплінарного провадження стосовно нього). За такого правового регулювання унеможливлюється відсторонення голови АРМА від виконання посадових обов'язків у разі здійснення ним дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження.

Встановлено, що заступники голови АРМА складають свої повноваження у день призначення нового голови АРМА.

Законопроектом закон про АРМА доповнюється статтею щодо підрозділів внутрішнього контролю та його повноважень.

Законопроект передбачає і суттєві зміни в частині управління арештованими активами, зокрема пропонується:

поділити активи на прості та складні та, відповідно, застосовувати різні механізми управління ними;

управління активами з числа арбітражних керуючих та приватних виконавців замінити відбором управителів з використанням електронної системи закупівель;

здійснювати закупівлю послуг з управління активами у разі якщо управителя простого або складного активу не визначено в результаті проведення повторного відбору управителя шляхом проведення відкритих торгів відповідно до Закону «Про публічні закупівлі»;

здійснювати періодичні перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими АРМА в управління.

АРМА протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом проводить комплекс заходів, спрямованих на ідентифікацію активів, переданих йому в управління до набрання чинності цим Законом, які станом на день набрання чинності цим Законом не передані в управління управителям, з метою встановлення їхніх характеристик та особливостей, визначення їхньої ринкової вартості, економічного потенціалу та можливості здійснення ефективного управління ними і збереження їхньої економічної вартості.

У разі якщо за результатами ідентифікації активу буде встановлено, що ефективне управління ним та збереження його економічної вартості є неможливим, АРМА готує та направляє прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні, обґрунтоване звернення щодо необхідності зміни способу управління активом або вжиття інших заходів щодо арештованого майна відповідно до КПК.

У разі якщо за результатами ідентифікації активу буде встановлено, що ефективне управління ним та збереження його економічної вартості є можливим, АРМА, протягом 40 робочих днів з дня завершення ідентифікації такого активу забезпечує оголошення відбору управителя активом у порядку, визначеному Законом про АРМА.

Автор: Наталя Мамченко

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