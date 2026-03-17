Поліція стверджувала про опір і погрози, чоловік — про побиття і примусове доставлення до ТЦК – на чию сторону став суд

Татарбунарський суд закрив справу після того, як адвокат довів відсутність об’єктивних доказів та порушення процедури.

Татарбунарський районний суд Одеської області постановою від 24 лютого 2026 року закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні службових обов’язків).

Обставини справи № 515/223/26

27 січня 2026 року о 18:00 громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нібито висловлювався нецензурною лайкою на адресу працівника поліції, хапав за формений одяг, погрожував фізичною розправою, на законні вимоги поліцейського припинити дії не реагував. Протокол про адміністративне правопорушення серії ВАД № 764006 складено 27 січня 2026 року.

У судовому засіданні громадянин вину не визнав та пояснив, що перебував за місцем мешкання, займався побутовими справами. Побачивши поліцейський автомобіль біля автомобіля марки ВАЗ, яким користується, підійшов для з’ясування причин. Поліцейські перевірили його по базі «Оберіг», повідомили про перебування у розшуку, після чого, незважаючи на пояснення про малолітню дитину, яка залишилася вдома наодинці, застосували сльозогінний газ, наділи кайданки, побили, погрожували вбивством та доставили до ТЦК. По дорозі продовжували бити. У ТЦК відмовилися приймати через видимі тілесні ушкодження, після чого відвезли до лікарні в м. Татарбунари.

Представник громадянина – адвокат – просив закрити провадження за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, посилаючись на те, що протокол складено з порушенням: без присутності особи, яка притягається до відповідальності, без свідків, без належних доказів (рапортів поліції недостатньо), відсутні відеозаписи з нагрудних камер, не складено протокол затримання.

Рішення суду

Суд закрив провадження у справі за п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП (відсутність події та складу адміністративного правопорушення).

Суд встановив:

Сам по собі протокол про адміністративне правопорушення сам по собі не є достатнім доказом без підтвердження іншими належними та допустимими доказами;

Рапорти працівників поліції не є доказами, відповідно до ст. 251 КУпАП. Свідчення працівника поліції відображені у рапорті, не можуть вважатись об`єктивними доказами у справі, позаяк така особа є представником суб`єкта владних повноважень, який виконує функції нагляду та контролю за безпекою дорожнього руху.

Не встановлено, які саме законні вимоги були висунуті поліцейським, чи перебував він при виконанні службових обов’язків, чи пред’являв посвідчення;

Не розкрито об’єктивну сторону правопорушення. Дане правопорушення виражається в злісній відмові підкорятися законному розпорядженню та вимозі поліцейського при виконанні службових обов`язків. Тобто, виражається у відмові від обов`язкового виконання наполегливих, неодноразово повторених розпоряджень чи вимог поліцейського, або ж в непокорі, що виявляється в зухвалій формі, яка свідчить про прояв явної зневаги до органів та осіб, які охороняють суспільний порядок. Відмова правопорушника проявляється в недвозначній формі словами, жестами, мовчанням та ін.;

Не доведено наявність прямого умислу на злісну непокору. Ні змістом протоколу, ні долученими до нього доказами не розкрито, які саме дії правопорушником були вчинені, що являють собою злісну непокору вимозі поліцейського 27 січня 2026 року, які саме законні вимоги були висунуті поліцейським, тобто відсутня об’єктивна сторона вказаного правопорушення.

Усі сумніви щодо доведеності вини тлумачаться на користь особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Згідно зі ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП України, провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у випадку відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів з дня її винесення шляхом подачі апеляційної скарги до Одеського апеляційного суду через Татарбунарський районний суд Одеської області.

