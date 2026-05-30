Іноземці та особи без громадянства, у яких строк дії посвідки на тимчасове проживання закінчився після 24 лютого 2022 року, зобов’язані звернутися для її обміну.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Тернопільської області нагадала, кому до 4 серпня потрібно обміняти посвідку на тимчасове проживання.

Там зазначили, що іноземців та осіб без громадянства, крім громадян РФ, які мають посвідку на тимчасове проживання, строк звернення за обміном якої настав після 24 лютого 2022 р., очікують важливі зміни.

Після початку повномасштабного вторгнення, з огляду на безпекову ситуацію та з метою захисту прав іноземців, було запроваджено тимчасові послаблення. Зокрема, посвідки на тимчасове проживання, строк дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року, вважалися чинними на період воєнного стану та ще протягом 30 днів після його припинення чи скасування. Це дозволяло іноземцям і надалі законно перебувати на території України навіть із «простроченими» документами.

Але законодавство змінюється. З 7 травня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2026 року №141, якою передбачено обов’язковий обмін таких посвідок.

«Відтак, іноземці та особи без громадянства (крім громадян російської федерації), у яких строк дії посвідки на тимчасове проживання закінчився після 24 лютого 2022 року, зобов’язані звернутися для її обміну.

Зробити це необхідно протягом 90 днів — до 4 серпня 2026 року — у будь-якому зручному підрозділі міграційної служби», - додали у міграційній службі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.