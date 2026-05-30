Верховний Суд визначив підстави для видачі довідки про поранення, травму чи контузію військовослужбовцю

Верховний Суд розглянув справу щодо обов’язку військової частини видати довідку про обставини травми військовослужбовцю та роз’яснив, що підставою для її оформлення є встановлений під час розслідування нещасний випадок.

Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду розглянув справу № 380/16138/24 щодо правомірності відмови військової частини у складанні та видачі довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) після проведення розслідування випадку захворювання військовослужбовця під час проходження служби. Також предметом спору була вимога про проведення додаткового службового розслідування щодо причин захворювання, яке військовослужбовець вважав пов’язаним із проходженням військової служби.

Фабула справи

Позивач проходив військову службу на посаді старшого офіцера відділення планування та координації протиповітряної оборони центру управління штабу військової частини. У січні 2023 року під час виконання бойових завдань у Краматорську Донецької області він раптово захворів та був госпіталізований з діагнозом «ішемічний інсульт у басейні лівої середньої мозкової артерії». Після тривалого лікування та реабілітації військово-лікарська комісія встановила причинний зв’язок захворювання із захистом Батьківщини та визнала його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Після цього військовослужбовець неодноразово звертався до командування з вимогою провести службове розслідування та видати довідку про обставини травми, необхідну, на його думку, для встановлення причинного зв’язку захворювання із проходженням військової служби та реалізації відповідних соціальних гарантій.

Рішенням суду в іншій справі військову частину було зобов’язано провести службове розслідування відповідно до Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони №332.

На виконання цього рішення військова частина провела розслідування та склала акти за формами НВ-2 і НВ-3. Комісія встановила, що гостре порушення мозкового кровообігу у вигляді ішемічного інсульту є наслідком тривалого захворювання — артеріальної гіпертензії, на яку військовослужбовець хворів з 2021 року. Також було зазначено, що інсульт не входить до Переліку професійних захворювань, затвердженого Кабінетом Міністрів, а тому не є гострим професійним захворюванням.

Не погодившись із такими висновками, позивач звернувся до суду з вимогами зобов’язати військову частину провести додаткове службове розслідування, визнати протиправною бездіяльність щодо невидачі довідки про обставини травми та зобов’язати видати таку довідку за результатами проведеного розслідування.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Суд виходив із того, що чинними залишаються акти службового розслідування, якими встановлено відсутність професійного захворювання та визначено, що інсульт став наслідком тривалого захворювання, а не професійного впливу чи нещасного випадку.

Суд зазначив, що результати службового розслідування та відповідні акти позивачем не були оскаржені ані в адміністративному, ані в судовому порядку. За таких обставин підстав для проведення повторного або додаткового розслідування немає.

Також суд дійшов висновку, що довідка про обставини травми видається у випадках отримання військовослужбовцем травми, поранення, контузії або каліцтва, тоді як встановлені під час розслідування обставини не підтверджують наявності такого ушкодження здоров’я.

Восьмий апеляційний адміністративний суд погодився з висновками суду першої інстанції та залишив рішення без змін.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що спір у справі стосується правомірності нескладення довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) за результатами розслідування випадку захворювання військовослужбовця.

Суд проаналізував положення Інструкції №332 та звернув увагу, що за результатами розслідування комісія складає акти за формами НВ-2 та НВ-3, а після їх затвердження командир військової частини видає відповідний наказ. Саме на підставі такого наказу складається довідка про обставини травми за формою, передбаченою додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу.

Верховний Суд наголосив, що складання довідки про обставини травми є похідним від встановлення факту нещасного випадку, наслідком якого стало заподіяння військовослужбовцю травми, поранення, контузії або каліцтва. Така довідка призначена для документального підтвердження саме обставин отримання тілесного ушкодження внаслідок нещасного випадку.

Суд сформулював правовий висновок, відповідно до якого довідка про обставини травми складається у разі встановлення за результатами розслідування факту нещасного випадку, наслідком якого стало заподіяння військовослужбовцю ушкодження здоров’я, зумовленого впливом зовнішніх факторів.

Водночас якщо розслідуванням встановлено, що погіршення стану здоров’я не є наслідком нещасного випадку та не спричинене впливом зовнішніх факторів, а пов’язане з перебігом або ускладненням наявного захворювання, правові підстави для складання такої довідки відсутні.

Верховний Суд звернув увагу, що у цій справі акти розслідування містять висновок про те, що інсульт став наслідком артеріальної гіпертензії, а не травми чи іншого зовнішнього впливу. Крім того, висновки комісії щодо причин та обставин події позивачем не були оскаржені, тому вони є чинними та підлягають врахуванню під час вирішення спору.

Суд також відхилив доводи про необхідність проведення додаткового розслідування. Верховний Суд зазначив, що пункт 25 Інструкції №332 допускає проведення додаткового розслідування лише у випадку виявлення порушень під час контролю за вже проведеним розслідуванням. У цій справі таких порушень встановлено не було.

Крім того, посилання позивача на те, що в актах розслідування не відображено діагноз «дисциркуляторна енцефалопатія другої стадії», фактично свідчить про незгоду з результатами проведеного розслідування та спрямоване на їх перегляд поза передбаченою процедурою. Такі доводи не можуть бути самостійною підставою для призначення додаткового розслідування.

Підсумовуючи, Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про відсутність підстав як для складання довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), так і для проведення додаткового розслідування, та залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її ухвалення та не підлягає оскарженню.

