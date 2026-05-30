Пенсії у червні 2026: хто отримає надбавки та підвищені виплати

18:54, 30 травня 2026
Що зміниться для пенсіонерів в Україні з 1 червня 2026 року.
У червні 2026 року масштабного підвищення пенсій в Україні не передбачено, однак частина пенсіонерів все ж отримає збільшені виплати та додаткові доплати. Насамперед це стосується працюючих пенсіонерів, для яких проведуть автоматичний перерахунок пенсій за умови набуття щонайменше 24 місяців додаткового страхового стажу станом на квітень цього року.

Оновлені виплати таким громадянам нарахують у червні разом із компенсацією за два попередні місяці. Відтермінування пов’язане з особливостями подання роботодавцями звітності щодо сплати єдиного соціального внеску, яка надходить до Пенсійного фонду лише після завершення встановлених процедур.

Також у червні продовжать діяти вікові надбавки для пенсіонерів. Особи віком від 70 до 74 років отримуватимуть доплату у розмірі 300 гривень, громадяни від 75 до 79 років — 456 гривень, а пенсіонери, які досягли 80-річного віку, — 570 гривень.

Додаткові пенсійні гарантії передбачені й для багатодітних матерів. Жінки, які народили або виховали п’ятьох і більше дітей, можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію та отримувати щомісячні надбавки за особливі заслуги перед Україною. В окремих випадках сума таких доплат перевищує тисячу гривень.

Водночас мінімальна пенсія у червні 2026 року залишиться без змін і становитиме 2595 гривень. Нової індексації або додаткового підвищення виплат цього місяця не заплановано. Такий розмір пенсії отримують громадяни з необхідним мінімальним страховим стажем, а також одержувачі пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

