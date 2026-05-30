ТЦК чи військова частина: суд роз'яснив, хто оформлює документи для пенсії родині загиблого військового

Житомирський окружний адміністративний суд розглянув справу № 240/29237/25 за позовом батька загиблого військовослужбовця до військової частини щодо визнання протиправною бездіяльності, пов’язаної з несвоєчасним наданням документів для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, а також про стягнення моральної шкоди та матеріальних втрат.

Суд досліджував, чи покладений на військову частину обов’язок щодо вручення родичам загиблого військовослужбовця сповіщення про смерть та документів, необхідних для оформлення пенсійних виплат, а також чи існують підстави для відшкодування моральної шкоди у зв’язку із затримкою оформлення таких документів.

Суть справи

Позивач є батьком військовослужбовця, який проходив військову службу у складі Збройних Сил України та помер під час проходження служби.

Раніше рішенням Житомирського окружного адміністративного суду було визнано протиправним та скасовано наказ командира військової частини від 6 травня 2023 року №108 у частині, що стосувалася загиблого військовослужбовця. Після повторного перегляду матеріалів Центральна військово-лікарська комісія пов’язала смерть військовослужбовця з проходженням військової служби.

Позивач зазначав, що сповіщення про смерть, грошовий атестат та довідки про грошове забезпечення були надані лише наприкінці 2025 року. На його переконання, саме через дію скасованого наказу та несвоєчасне оформлення документів він тривалий час був позбавлений можливості оформити статус члена сім’ї загиблого Захисника України, звернутися за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника та користуватися передбаченими законом соціальними гарантіями.

У зв’язку з цим позивач просив визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо несвоєчасної видачі документів, необхідних для оформлення пенсії по втраті годувальника, а також стягнути моральну шкоду та втрати, які, на його думку, були спричинені дією наказу та затримкою оформлення документів.

Провадження у частині вимоги про визнання протиправним наказу №108 від 6 травня 2023 року було закрито, а суд розглядав лише вимоги щодо бездіяльності військової частини та відшкодування шкоди.

Позиція суду

Суд звернув увагу, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі та у спосіб, визначені законом.

Аналізуючи нормативне регулювання, суд дослідив положення Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, а також Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України №280.

Суд зазначив, що Інструкцією №280 визначено порядок інформування сімей загиблих військовослужбовців. Командир військової частини після отримання достовірної інформації про смерть військовослужбовця зобов’язаний направити відповідне сповіщення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Водночас саме на відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки покладено обов’язок вручити сім’ї або близьким родичам загиблого військовослужбовця сповіщення про смерть, поінформувати їх про передбачені законом пільги та роз’яснити порядок оформлення пенсії й інших виплат.

З огляду на це суд дійшов висновку, що обов’язок щодо вручення сповіщення сім’ї загиблого військовослужбовця покладається не на військову частину, а на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Відтак підстав вважати бездіяльність військової частини щодо несвоєчасної видачі сповіщення про смерть протиправною немає.

Також суд проаналізував положення Інструкції з організації роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України №937.

Суд зазначив, що оформлення та подання документів для призначення пенсії членам сімей померлих військовослужбовців покладено на обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Саме ці органи здійснюють оформлення та передачу необхідних документів до органів, які призначають пенсії.

Висновки суду

Розглядаючи вимогу про відшкодування моральної шкоди, суд вказав, що така вимога є похідною від вимог про визнання протиправними дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень і може бути задоволена лише за умови встановлення відповідного порушення.

Оскільки під час розгляду справи суд не встановив протиправної бездіяльності військової частини, підстави для стягнення моральної шкоди відсутні.

Крім того, суд зазначив, що позивач не надав належних доказів на підтвердження характеру, обсягу та тривалості моральних страждань, не довів наявності причинно-наслідкового зв’язку між діями відповідача та заявленою шкодою, а також не обґрунтував розмір заявленого відшкодування.

За результатами розгляду справи Житомирський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні адміністративного позову в повному обсязі.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

