  1. В Україні

Витяг з реєстру замість довідок – у ДМС пояснили новий порядок підтвердження адреси

14:59, 30 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ доступний через ЦНАП або портал «Дія» і має однакову юридичну силу в електронному та паперовому вигляді.
Витяг з реєстру замість довідок – у ДМС пояснили новий порядок підтвердження адреси
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, які документи сьогодні підтверджують зареєстроване або задеклароване місце проживання та чи потрібно для цього звертатися до Державної міграційної служби.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві зазначають, що громадяни часто звертаються з питанням документального підтвердження місця проживання або реєстрації. Наразі таким підтвердженням є витяг із реєстру територіальної громади.

Отримати цей витяг можна кількома способами: звернувшись до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг, а також через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія».

У службі підкреслюють, що витяги з реєстру територіальної громади, отримані як у паперовій, так і в електронній формі, мають однакову юридичну силу.

Для підтвердження даних про місце проживання, яке було зареєстроване до 1 грудня 2021 року, можуть також використовуватися відомості, внесені до паспорта громадянина України у формі книжечки, цифрового паспорта або закордонного паспорта в «Дії», а також відповідний витяг із реєстру територіальної громади.

Таким чином, для підтвердження місця проживання громадянам не обов’язково особисто звертатися до Державної міграційної служби — необхідні дані доступні через чинні реєстри та цифрові сервіси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

документи міграційна служба

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф за образи посадовців в TikTok — ЄСПЛ висловився про межі свободи слова у соцмережах

ЄСПЛ розглянув скаргу на штраф за контент у соцмережі, який національні суди визнали порушенням громадського порядку та образою посадовців.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Комітет Верховної Ради допустив 26 кандидатів до перевірок у межах відбору до Вищої ради правосуддя

Комітет Верховної Ради України завершив перевірку документів кандидатів на посади членів ВРП за парламентською квотою та визнав 26 із них такими, що відповідають вимогам закону.

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]