Витяг з реєстру замість довідок – у ДМС пояснили новий порядок підтвердження адреси

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, які документи сьогодні підтверджують зареєстроване або задеклароване місце проживання та чи потрібно для цього звертатися до Державної міграційної служби.

У відомстві зазначають, що громадяни часто звертаються з питанням документального підтвердження місця проживання або реєстрації. Наразі таким підтвердженням є витяг із реєстру територіальної громади.

Отримати цей витяг можна кількома способами: звернувшись до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг, а також через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія».

У службі підкреслюють, що витяги з реєстру територіальної громади, отримані як у паперовій, так і в електронній формі, мають однакову юридичну силу.

Для підтвердження даних про місце проживання, яке було зареєстроване до 1 грудня 2021 року, можуть також використовуватися відомості, внесені до паспорта громадянина України у формі книжечки, цифрового паспорта або закордонного паспорта в «Дії», а також відповідний витяг із реєстру територіальної громади.

Таким чином, для підтвердження місця проживання громадянам не обов’язково особисто звертатися до Державної міграційної служби — необхідні дані доступні через чинні реєстри та цифрові сервіси.

