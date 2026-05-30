  1. В Украине

Выписка из реестра вместо справок – в ГМС разъяснили новый порядок подтверждения адреса

14:59, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ доступен через ЦНАП или портал «Дія» и имеет одинаковую юридическую силу в электронном и бумажном виде.
Выписка из реестра вместо справок – в ГМС разъяснили новый порядок подтверждения адреса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, какие документы сегодня подтверждают зарегистрированное или задекларированное место жительства и нужно ли для этого обращаться в Государственную миграционную службу.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отмечают, что граждане часто обращаются с вопросом о документальном подтверждении места жительства или регистрации. На данный момент таким подтверждением является выписка из реестра территориальной общины.

Получить эту выписку можно несколькими способами: обратившись в орган регистрации или центр предоставления административных услуг, а также через Единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія».

В службе подчеркивают, что выписки из реестра территориальной общины, полученные как в бумажной, так и в электронной форме, имеют одинаковую юридическую силу.

Для подтверждения данных о месте проживания, зарегистрированном до 1 декабря 2021 года, могут также использоваться сведения, внесенные в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, цифровой паспорт или заграничный паспорт в «Дії», а также соответствующая выписка из реестра территориальной общины.

Таким образом, для подтверждения места проживания гражданам не обязательно лично обращаться в Государственную миграционную службу — необходимые данные доступны через действующие реестры и цифровые сервисы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

документы миграционная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]