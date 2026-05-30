Выписка из реестра вместо справок – в ГМС разъяснили новый порядок подтверждения адреса

Документ доступен через ЦНАП или портал «Дія» и имеет одинаковую юридическую силу в электронном и бумажном виде.

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, какие документы сегодня подтверждают зарегистрированное или задекларированное место жительства и нужно ли для этого обращаться в Государственную миграционную службу.

В ведомстве отмечают, что граждане часто обращаются с вопросом о документальном подтверждении места жительства или регистрации. На данный момент таким подтверждением является выписка из реестра территориальной общины.

Получить эту выписку можно несколькими способами: обратившись в орган регистрации или центр предоставления административных услуг, а также через Единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія».

В службе подчеркивают, что выписки из реестра территориальной общины, полученные как в бумажной, так и в электронной форме, имеют одинаковую юридическую силу.

Для подтверждения данных о месте проживания, зарегистрированном до 1 декабря 2021 года, могут также использоваться сведения, внесенные в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, цифровой паспорт или заграничный паспорт в «Дії», а также соответствующая выписка из реестра территориальной общины.

Таким образом, для подтверждения места проживания гражданам не обязательно лично обращаться в Государственную миграционную службу — необходимые данные доступны через действующие реестры и цифровые сервисы.

