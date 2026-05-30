  1. В Украине

За изнасилование и педофилию предлагают наказывать пожизненным заключением

14:05, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине предлагают ввести пожизненное заключение за изнасилование, педофилию и сексуальные преступления против детей, а также усилить наказание за попытку изнасилования.
За изнасилование и педофилию предлагают наказывать пожизненным заключением
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине призывают усилить уголовную ответственность за изнасилование, педофилию и другие тяжкие сексуальные преступления. Соответствующая петиция обнародована на правительственном портале.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Автор обращения просит правительство инициировать законодательные изменения, направленные на существенное ужесточение наказания за преступления сексуального характера. По его мнению, изнасилование и сексуальное насилие оставляют потерпевшим тяжелые физические и психологические последствия для всей жизни. От таких преступлений могут пострадать как женщины, так и мужчины, а особенно жестокими являются преступления против детей, которые из-за своего возраста не способны в полной мере защитить себя.

В петиции отмечается, что значительная часть граждан считает действующие наказания недостаточными для преступлений, которые наносят столь серьезный ущерб потерпевшим. В этой связи автор отмечает необходимость обеспечения максимальной защиты граждан от сексуального насилия и неотвратимости наказания для виновных лиц.

Среди предложенных изменений – введение пожизненного лишения свободы за изнасилование, педофилию и сексуальные преступления против детей. Также предлагается установить наказание до 15 лет лишения свободы за попытку изнасилования.

Кроме того, автор петиции №41/010002-26эп призывает запретить условно-досрочное увольнение лиц, осужденных за изнасилование, педофилию и другие сексуальные преступления в отношении детей. Отдельно предлагается установить одинаковую уголовную ответственность за сексуальные преступления вне зависимости от пола правонарушителя или потерпевшего.

По мнению автора обращения, безопасность граждан независимо от их пола и возраста должна оставаться одним из ключевых приоритетов государства. Он считает, что закон должен одинаково защищать женщин, мужчин и детей, а наказания за преступления, разрушающие жизнь людей, должны быть максимально суровыми и неотвратимыми.

В этой связи Кабинет Министров просят рассмотреть возможность подготовки соответствующих законодательных инициатив и поддержать усиление защиты граждан от сексуального насилия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина петиция насилие

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]