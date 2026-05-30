За изнасилование и педофилию предлагают наказывать пожизненным заключением

В Украине предлагают ввести пожизненное заключение за изнасилование, педофилию и сексуальные преступления против детей, а также усилить наказание за попытку изнасилования.

В Украине призывают усилить уголовную ответственность за изнасилование, педофилию и другие тяжкие сексуальные преступления. Соответствующая петиция обнародована на правительственном портале.

Автор обращения просит правительство инициировать законодательные изменения, направленные на существенное ужесточение наказания за преступления сексуального характера. По его мнению, изнасилование и сексуальное насилие оставляют потерпевшим тяжелые физические и психологические последствия для всей жизни. От таких преступлений могут пострадать как женщины, так и мужчины, а особенно жестокими являются преступления против детей, которые из-за своего возраста не способны в полной мере защитить себя.

В петиции отмечается, что значительная часть граждан считает действующие наказания недостаточными для преступлений, которые наносят столь серьезный ущерб потерпевшим. В этой связи автор отмечает необходимость обеспечения максимальной защиты граждан от сексуального насилия и неотвратимости наказания для виновных лиц.

Среди предложенных изменений – введение пожизненного лишения свободы за изнасилование, педофилию и сексуальные преступления против детей. Также предлагается установить наказание до 15 лет лишения свободы за попытку изнасилования.

Кроме того, автор петиции №41/010002-26эп призывает запретить условно-досрочное увольнение лиц, осужденных за изнасилование, педофилию и другие сексуальные преступления в отношении детей. Отдельно предлагается установить одинаковую уголовную ответственность за сексуальные преступления вне зависимости от пола правонарушителя или потерпевшего.

По мнению автора обращения, безопасность граждан независимо от их пола и возраста должна оставаться одним из ключевых приоритетов государства. Он считает, что закон должен одинаково защищать женщин, мужчин и детей, а наказания за преступления, разрушающие жизнь людей, должны быть максимально суровыми и неотвратимыми.

В этой связи Кабинет Министров просят рассмотреть возможность подготовки соответствующих законодательных инициатив и поддержать усиление защиты граждан от сексуального насилия.

