  В Украине

Не повышали зарплату – работодателям начали присылать письма из-за «замороженных» выплат

11:31, 30 мая 2026
Инспекция по вопросам труда сообщила о мониторинге работодателей, у которых в течение длительного времени не менялись зарплаты и количество работников по данным Пенсионного фонда.
Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета сообщила, что работодатели начали получать письма в отношении работников, у которых в течение года не менялись количество застрахованных лиц и суммы начисленной заработной платы. Основанием для таких обращений стали данные отчетности, полученные от Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

В письмах говорится о том, что у части страхователей в течение определенного периода, в частности за январь 2026 года, не изменялись количество застрахованных работников и общая сумма начисленной зарплаты. Именно это стало основанием для обращения органа местного самоуправления с просьбой предоставить информацию о соблюдении трудового законодательства и рассмотреть вопрос повышения зарплат работникам.

В Инспекции отмечают, что в обращениях содержатся ссылки на Конституцию Украины, законы «О местном самоуправлении в Украине», «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», «Об индексации денежных доходов населения» и Кодекс законов о труде Украины.

Отдельно работодателям напоминают об индексации заработной платы как предусмотренном законом механизме компенсации подорожания товаров и услуг. Несмотря на особенности расчета индекса потребительских цен в 2026 году, обязанность обеспечивать государственные гарантии в сфере оплаты труда остается в силе.

В то же время в Инспекции отмечают, что само письмо не является ни предписанием, ни решением о штрафе или проведении проверки. Однако орган местного самоуправления имеет право инициировать внеплановые меры государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, в частности в отношении оформления трудовых отношений, выявления неоформленных работников, законности расторжения трудовых договоров и соблюдения гарантий в оплате труда.

Фактически речь идет об аналитическом мониторинге работодателей на основе данных Пенсионного фонда.

После получения таких писем работодателям рекомендуют проверить кадровую документацию, в частности трудовые договоры, приказы, уведомления о приеме работников и табели учета рабочего времени. Также стоит проанализировать систему оплаты труда, проверить проведение индексации, соблюдение минимальных государственных гарантий и отсутствие длительного «замораживания» зарплат без обоснования.

Кроме того, предприятиям рекомендуют оценить возможные риски, если на предприятии длительное время не меняется фонд оплаты труда, работники массово оформлены на минимальную зарплату или имеются признаки скрытой занятости.

Инспекция также просит работодателей прислать ответ в отсканированном виде с подписью руководителя на указанные электронные адреса.

В сообщении отмечается, что анализ цифровой отчетности Налоговой службой, Пенсионным фондом и органами местного самоуправления формирует систему риск-ориентированного мониторинга, в рамках которой даже стабильные показатели зарплаты могут стать основанием для дополнительного внимания со стороны контролирующих органов.

