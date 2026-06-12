В связи с повышенным спросом на поездки в горы будут курсировать дополнительные рейсы по маршрутам Киев — Рахов и Киев — Мукачево.

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Укрзализныця назначила два дополнительных поезда в Карпаты на ближайшие выходные из-за высокого спроса на поездки в этом направлении.

Для перевозки пассажиров запустят дополнительные рейсы по маршрутам №251/252 Киев — Рахов — Киев и №277/278 Киев — Мукачево — Киев.

Поезда будут отправляться из Киева 12 и 14 июня, а в обратном направлении — 13 и 15 июня.

В «Укрзализныце» отметили, что назначить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава и использованию вагонов, которые недавно прошли ремонт на собственных производственных мощностях компании.

Билеты на дополнительные поезда уже доступны для покупки через приложение и на официальном сайте «Укрзализныци».

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