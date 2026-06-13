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Спросили у ChatGPT, где купить товар, — потеряли деньги: мошенники освоили новую схему

23:00, 13 июня 2026
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Мошенники научились продвигать фейковые сайты через результаты, которые показывает ChatGPT.
Спросили у ChatGPT, где купить товар, — потеряли деньги: мошенники освоили новую схему
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Пользователи могут попасть на поддельные интернет-магазины даже через рекомендации ChatGPT и других ИИ-сервисов. В результате люди теряют деньги и передают мошенникам данные своих банковских карт. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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Эксперты по кибербезопасности предупреждают о новой схеме онлайн-мошенничества. Злоумышленники создают фейковые копии сайтов известных брендов и добиваются того, чтобы они появлялись среди результатов, которые предлагает ChatGPT.

Схема выглядит просто. Человек спрашивает у ChatGPT, где купить популярную сумку, обувь или другой товар. ИИ показывает варианты и ссылки на магазины. Покупатель переходит по одной из них, видит знакомый бренд, большие скидки и оформляет заказ.

После оплаты товар не приходит. Вместо этого мошенники получают деньги и могут завладеть банковскими данными жертвы.

По данным сервиса по выявлению мошенничества Ask Silver, такие поддельные сайты уже были замечены среди результатов ChatGPT. В частности, они маскировались под магазины известных британских брендов.

Почему это опасно

Многие пользователи считают, что если сайт рекомендовал ChatGPT, то он проверен и безопасен. Именно на этом и играют мошенники.

«Люди все чаще обращаются к искусственному интеллекту за советами, но преступники адаптируются не менее быстро», — отмечают специалисты по борьбе с мошенничеством.

Как не стать жертвой

Эксперты советуют придерживаться нескольких простых правил:

  • не доверять сайту только потому, что его показал ChatGPT;
  • внимательно проверять адрес сайта;
  • насторожиться, если магазин предлагает слишком большие скидки;
  • не оплачивать покупки на сомнительных ресурсах;
  • по возможности самостоятельно находить официальный сайт бренда, а не переходить по ссылкам из рекомендаций.

Если вы уже ввели реквизиты банковской карты на подозрительном сайте, следует немедленно обратиться в банк и заблокировать карту.

Что говорят в ChatGPT

В OpenAI сообщили, что после выявления проблемы мошеннические сайты были удалены из поискового индекса ChatGPT.

Тем не менее эксперты подчеркивают: даже рекомендации искусственного интеллекта не гарантируют, что сайт является настоящим. Поэтому при онлайн-покупках следует всегда дополнительно проверять продавца, особенно если речь идет о новом или малоизвестном интернет-магазине.

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искусственный интеллект ИИ

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