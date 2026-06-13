Запитали ChatGPT, де купити товар, — втратили гроші: шахраї освоїли нову схему

Шахраї навчилися просувати фейкові сайти через результати, які показує ChatGPT.

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Користувачі можуть потрапити на підроблені інтернет-магазини навіть через рекомендації ChatGPT та інших ШІ-сервісів. У результаті люди втрачають гроші та передають шахраям дані своїх банківських карток. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Експерти з кібербезпеки попереджають про нову схему онлайн-шахрайства. Зловмисники створюють фейкові копії сайтів відомих брендів і домагаються того, щоб вони з'являлися серед результатів, які пропонує ChatGPT.

Схема виглядає просто. Людина запитує у ChatGPT, де купити популярну сумку, взуття чи інший товар. ШІ показує варіанти та посилання на магазини. Покупець переходить за одним із них, бачить знайомий бренд, великі знижки та оформлює замовлення.

Після оплати товар не надходить. Натомість шахраї отримують гроші та можуть заволодіти банківськими даними жертви.

За даними сервісу з виявлення шахрайства Ask Silver, такі підроблені сайти вже були помічені серед результатів ChatGPT. Зокрема, вони маскувалися під магазини відомих британських брендів.

Чому це небезпечно

Багато користувачів вважають, що якщо сайт рекомендував ChatGPT, то він перевірений і безпечний. Саме на цьому і грають шахраї.

«Люди все частіше звертаються до штучного інтелекту за порадами, але злочинці адаптуються не менш швидко», — зазначають фахівці з боротьби із шахрайством.

Як не стати жертвою

Експерти радять дотримуватися кількох простих правил:

не довіряти сайту лише тому, що його показав ChatGPT;

уважно перевіряти адресу сайту;

насторожитися, якщо магазин пропонує надто великі знижки;

не оплачувати покупки на сумнівних ресурсах;

за можливості самостійно знаходити офіційний сайт бренду, а не переходити за посиланнями з рекомендацій.

Якщо ви вже ввели реквізити банківської картки на підозрілому сайті, варто негайно звернутися до банку та заблокувати картку.

Що кажуть у ChatGPT

У OpenAI повідомили, що після виявлення проблеми шахрайські сайти були видалені з пошукового індексу ChatGPT.

Втім, експерти наголошують: навіть рекомендації штучного інтелекту не гарантують, що сайт є справжнім. Тому під час онлайн-покупок варто завжди додатково перевіряти продавця, особливо якщо йдеться про новий або маловідомий інтернет-магазин.

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