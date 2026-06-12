На Київщині лікаря підозрюють у ненаданні допомоги 3-річній дитині з хімічними опіками

Слідство вважає, що через бездіяльність медика дитина отримала тяжкі ушкодження, небезпечні для життя.

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На Київщині лікарю комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» повідомлено про підозру у ненаданні допомоги хворому без поважних причин, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 139 КК України).

За даними Офісу Генпрокурора, до приймального відділення медичного закладу мати доставила свого трирічного сина, який випадково випив побутовий хімічний засіб. У дитини були явні ознаки гострого отруєння та тяжких хімічних опіків ротової порожнини і стравоходу. У таких випадках швидкість і правильність медичних дій є критично важливими для життя та здоров’я пацієнта, а рахунок іде на хвилини.

Попри це, як встановило слідство, черговий лікар не провів необхідного медичного огляду, не надав невідкладної допомоги, не організував госпіталізацію та не забезпечив направлення дитини до спеціалізованого медичного закладу для подальшого лікування. Слідство зазначає, що медичний працівник мав можливість і був зобов’язаний надати допомогу відповідно до посадових обов’язків та вимог законодавства.

Згідно з висновками експертиз, які проводилися протягом трьох років, у дитини діагностовано хімічні опіки слизової оболонки ротової порожнини, стравоходу та шлунка. Отримані ушкодження були небезпечними для життя та віднесені до категорії тяжких тілесних.

Хлопчика вдалося врятувати лише завдяки подальшому спеціалізованому медичному лікуванню.

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