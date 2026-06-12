В Киевской области врача подозревают в отказе в оказании помощи 3-летнему ребенку с химическими ожогами

Следствие считает, что из-за бездействия медика ребенок получил тяжелые, опасные для жизни травмы.

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В Киевской области врачу коммунального некоммерческого предприятия Сквирского городского совета «Сквирский городской центр первичной медико-санитарной помощи» сообщено о подозрении в неоказании помощи больному без уважительных причин, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 139 УК Украины).

По данным Генеральной прокуратуры, в приемное отделение медицинского учреждения мать доставила своего трехлетнего сына, который случайно выпил бытовое химическое средство. У ребенка были явные признаки острого отравления и тяжелых химических ожогов ротовой полости и пищевода. В таких случаях скорость и правильность медицинских действий имеют критическое значение для жизни и здоровья пациента, а счет идет на минуты.

Несмотря на это, как установило следствие, дежурный врач не провел необходимого медицинского осмотра, не оказал неотложной помощи, не организовал госпитализацию и не обеспечил направление ребенка в специализированное медицинское учреждение для дальнейшего лечения. Следствие отмечает, что медицинский работник имел возможность и был обязан оказать помощь в соответствии с должностными обязанностями и требованиями законодательства.

Согласно заключениям экспертиз, проводившихся в течение трех лет, у ребенка диагностированы химические ожоги слизистой оболочки ротовой полости, пищевода и желудка. Полученные повреждения представляли угрозу для жизни и были отнесены к категории тяжких телесных повреждений.

Мальчика удалось спасти только благодаря последующему специализированному медицинскому лечению.

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