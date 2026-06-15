Налоговая не может отказывать бизнесу без конкретных причин — Верховный Суд о блокировке налоговых накладных

Верховный Суд отметил, что формальные отказы без конкретизации оснований не соответствуют требованиям административной процедуры.

Фото: mind.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по результатам рассмотрения дела № 380/17115/24 признал отказ в регистрации налоговых накладных необоснованным. В данном деле Верховный Суд подтвердил, что органы власти обязаны надлежащим образом обосновывать причины отказа, а не ограничиваться общими формулировками.

Спор возник после того, как Главное управление ГНС во Львовской области отказало Обществу с ограниченной ответственностью в регистрации четырёх налоговых накладных, составленных при реализации подсолнечника на общую сумму более 1,07 млн грн. Налоговый орган указал, что плательщик якобы предоставил не все документы.

ООО настаивало, что предоставило налоговой полный пакет документов, в частности договоры купли-продажи подсолнечника, товарно-транспортные и расходные накладные, банковские выписки, договоры аренды складских помещений, документы о погрузке продукции, приходный ордер, а также акт обследования складов Госпродпотребслужбой.

Суд первой инстанции согласился с доводами общества и обязал ГНС зарегистрировать налоговые накладные. Апелляционный суд стал на сторону налогового органа, посчитав, что предоставленных документов было недостаточно.

Решение Верховного Суда

Суд подчеркнул, что порядок принятия решений о регистрации или отказе в регистрации налоговых накладных определён Порядком № 520. Плательщик имеет право подать пояснения и документы, подтверждающие реальность хозяйственной операции, включая договоры, первичные и расчётные документы, банковские выписки и другие доказательства.

После изменений в Порядок № 520 процедура стала многоступенчатой и предусматривает возможность подачи дополнительных пояснений и документов по запросу контролирующего органа.

В то же время Верховный Суд указал, что такая процедура не освобождает контролирующий орган от обязанности принимать решение, которое является обоснованным, мотивированным и принятым с учётом всех представленных плательщиком документов, как того требует часть вторая статьи 2 КАС Украины.

Судебная практика исходит из того, что решение об отказе в регистрации налоговой накладной должно содержать конкретные причины отказа. Общие формулировки вроде «не предоставлены документы» без указания, каких именно документов не хватает, являются недостаточными.

В данном деле установлено, что после приостановления регистрации налоговых накладных истец подал первоначальные пояснения и документы, а после получения дополнительного запроса контролирующего органа — также дополнительные пояснения и документы.

Таким образом, плательщик воспользовался всеми предусмотренными Порядком № 520 возможностями для подтверждения реальности хозяйственных операций.

Верховный Суд отметил, что ключевым для разрешения спора является не формальный факт предоставления или непредоставления документов, а содержательная оценка контролирующим органом тех доказательств, которые фактически были поданы плательщиком, и наличие в решении конкретизированных мотивов, позволяющих понять, почему представленные документы не подтверждают заявленную хозяйственную операцию.

Ссылка контролирующего органа на общее формулирование о «непредоставлении документов по складу» без детализации того, какие именно документы считаются отсутствующими или почему представленные документы являются недостаточными, не соответствует требованиям индивидуальной мотивированности административного акта.

В частности, если плательщиком поданы документы, непосредственно относящиеся к хранению товара (договоры аренды складских помещений, акты приёма-передачи, складские документы, транспортные и расходные накладные, банковские выписки, а также другие первичные документы), контролирующий орган обязан соотнести их с критериями, на которые он ссылается, и объяснить, почему они не подтверждают фактическое осуществление операции или наличие складских условий хранения.

Формальный отказ без такого сопоставления фактически лишает плательщика права на участие в административной процедуре и противоречит принципам надлежащего управления и правовой определённости.

Верховный Суд также отклонил аргумент контролирующего органа о том, что именно плательщик должен самостоятельно определять полный перечень документов, достаточных для подтверждения хозяйственной операции. Хотя плательщик является носителем первичной доказательной информации, именно субъект властных полномочий после её получения обязан оценить её и при наличии сомнений конкретизировать, какие именно аспекты остаются неподтверждёнными.

Таким образом, постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене, а решение суда первой инстанции — оставлению в силе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.