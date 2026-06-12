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Может ли общественное объединение со статусом юрлица иметь собственную символику, подлежащую госрегистрации

20:20, 12 июня 2026
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Государственную регистрацию символики осуществляет Министерство юстиции.
Может ли общественное объединение со статусом юрлица иметь собственную символику, подлежащую госрегистрации
Фото: agropolit.com
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Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило, что общественное объединение со статусом юридического лица может иметь собственную символику, которая подлежит государственной регистрации.

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Символикой общественного объединения могут быть эмблема или флаг. Она утверждается уполномоченным органом объединения в соответствии с его уставом. Решение об утверждении должно содержать вид символики, ее изображение и подробное описание с указанием цветов, масштабов и пропорций элементов.

Важно, чтобы изображение символики содержало полное или сокращенное наименование общественного объединения.

Символика не может воспроизводить государственные символы Украины или других государств, официальные символы и знаки отличия органов власти, государственные награды, а также другие символы и знаки, использование которых ограничено законом. Кроме того, запрещено использовать символику российской имперской политики, коммунистического, нацистского и других тоталитарных режимов, а также символику военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Также символика общественного объединения должна отличаться от символики других общественных объединений, которая уже зарегистрирована в установленном порядке.

Использование зарегистрированной символики третьими лицами без согласия общественного объединения или в целях, не связанных с его деятельностью, запрещается.

Государственную регистрацию символики осуществляет Министерство юстиции Украины. Услуга является бесплатной, а право на использование собственной символики общественное объединение приобретает со дня ее государственной регистрации.

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минюст

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