Может ли общественное объединение со статусом юрлица иметь собственную символику, подлежащую госрегистрации

Государственную регистрацию символики осуществляет Министерство юстиции.

Фото: agropolit.com

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Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило, что общественное объединение со статусом юридического лица может иметь собственную символику, которая подлежит государственной регистрации.

Символикой общественного объединения могут быть эмблема или флаг. Она утверждается уполномоченным органом объединения в соответствии с его уставом. Решение об утверждении должно содержать вид символики, ее изображение и подробное описание с указанием цветов, масштабов и пропорций элементов.

Важно, чтобы изображение символики содержало полное или сокращенное наименование общественного объединения.

Символика не может воспроизводить государственные символы Украины или других государств, официальные символы и знаки отличия органов власти, государственные награды, а также другие символы и знаки, использование которых ограничено законом. Кроме того, запрещено использовать символику российской имперской политики, коммунистического, нацистского и других тоталитарных режимов, а также символику военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Также символика общественного объединения должна отличаться от символики других общественных объединений, которая уже зарегистрирована в установленном порядке.

Использование зарегистрированной символики третьими лицами без согласия общественного объединения или в целях, не связанных с его деятельностью, запрещается.

Государственную регистрацию символики осуществляет Министерство юстиции Украины. Услуга является бесплатной, а право на использование собственной символики общественное объединение приобретает со дня ее государственной регистрации.

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