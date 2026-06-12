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Чи може громадське об’єднання зі статусом юрособи мати власну символіку, яка підлягає держреєстрації

20:20, 12 червня 2026
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Державну реєстрацію символіки здійснює Міністерство юстиції.
Чи може громадське об’єднання зі статусом юрособи мати власну символіку, яка підлягає держреєстрації
Фото: agropolit.com
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Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації.

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Символікою громадського об’єднання можуть бути емблема або прапор. Вона затверджується уповноваженим органом об’єднання відповідно до його статуту. Рішення про затвердження має містити вид символіки, її зображення та детальний опис із зазначенням кольорів, масштабів і пропорцій елементів.

Важливо, щоб зображення символіки містило повне або скорочене найменування громадського об’єднання.

Символіка не може відтворювати державні символи України чи інших держав, офіційні символи та відзнаки органів влади, державні нагороди, а також інші символи і знаки, використання яких обмежене законом. Крім того, заборонено використовувати символіку російської імперської політики, комуністичного, нацистського та інших тоталітарних режимів, а також символіку воєнної агресії російської федерації проти України.

Також символіка громадського об’єднання повинна відрізнятися від символіки інших громадських об’єднань, яка вже зареєстрована в установленому порядку.

Використання зареєстрованої символіки третіми особами без згоди громадського об’єднання або для цілей, не пов’язаних з його діяльністю, забороняється.

Державну реєстрацію символіки здійснює Міністерство юстиції України. Послуга є безоплатною, а право на використання власної символіки громадське об’єднання набуває з дня її державної реєстрації.

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мінюст

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