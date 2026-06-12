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В Іспанії суд відправив за ґрати продавця лотереї, який приховав виграшний квиток на €4,7 млн

20:02, 12 червня 2026
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Суд встановив, що він обманом позбавив переможця джекпоту, а потім сам намагався отримати виграш.
В Іспанії суд відправив за ґрати продавця лотереї, який приховав виграшний квиток на €4,7 млн
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Продавця лотереї в Іспанії засудили до трьох з половиною років позбавлення волі за шахрайство, пов’язане з виграшним квитком джекпоту на суму 4,7 мільйона євро, який був розіграний у 2012 році. Про це повідомляє Reuters.

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Суд у північно-західному іспанському місті Ла-Корунья встановив, що продавець усвідомлював наявність великого виграшу у клієнта, однак навмисно повідомив йому неправдиву інформацію про відсутність виграшних квитків. Після цього він спробував самостійно отримати приз, заявивши, що знайшов виграшний квиток у своєму магазині.

Адміністрація місцевої лотереї тоді не здійснила виплату, а квиток було тимчасово вилучено для з’ясування обставин його належності. Протягом восьми років продавець неодноразово намагався домогтися отримання виграшу.

Справжній власник квитка помер у 2014 році. Суд ухвалив, що виграш має бути виплачений його спадкоємцям у повному обсязі.

Продавця визнано винним у шахрайстві з обтяжувальними обставинами. Рішення суду ще не є остаточним і може бути оскаржене у Верховному суді.

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