В Испании суд приговорил к тюремному заключению продавца лотерейных билетов, который скрыл выигрышный билет на 4,7 млн евро

Суд установил, что он обманным путем лишил победителя джекпота выигрыша, а затем сам пытался получить выигрыш.

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Продавца лотереи в Испании приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество, связанное с выигрышным билетом джекпота на сумму 4,7 миллиона евро, который был разыгран в 2012 году. Об этом сообщает Reuters.

Суд в северо-западном испанском городе Ла-Корунья установил, что продавец осознавал наличие крупного выигрыша у клиента, однако умышленно сообщил ему ложную информацию об отсутствии выигрышных билетов. После этого он попытался самостоятельно получить приз, заявив, что нашел выигрышный билет в своем магазине.

Администрация местной лотереи тогда не произвела выплату, а билет был временно изъят для выяснения обстоятельств его принадлежности. В течение восьми лет продавец неоднократно пытался добиться получения выигрыша.

Настоящий владелец билета умер в 2014 году. Суд постановил, что выигрыш должен быть выплачен его наследникам в полном объеме.

Продавец признан виновным в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Решение суда еще не является окончательным и может быть обжаловано в Верховном суде.

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