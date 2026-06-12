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Минимум 30 тысяч грн в тылу и 300 тысяч грн на передовой: военным повысят выплаты уже в июне

14:33, 12 июня 2026
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Для военных также готовят контракты с четко определенными сроками службы и отсрочками.
Минимум 30 тысяч грн в тылу и 300 тысяч грн на передовой: военным повысят выплаты уже в июне
Фото: Генштаб ВСУ
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Президент Владимир Зеленский анонсировал повышение выплат военнослужащим, новые контракты для пехотинцев и дополнительные финансовые стимулы для боевых командиров. По его словам, первые новые доплаты Кабинет Министров должен ввести уже в июне.

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По словам главы государства, согласованы решения, направленные на усиление финансовой устойчивости обороны и дальнейшую трансформацию украинской армии.

Он подчеркнул, что государство имеет ресурс для повышения денежного обеспечения военнослужащих.

«Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем выше уровень выплат», — сообщил Президент.

Владимир Зеленский также анонсировал новые контракты для пехотинцев с существенно лучшими финансовыми условиями. По его словам, военнослужащие на первой линии будут в среднем получать 300 тысяч гривен.

«Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце», — подчеркнул Глава государства.

Новые контракты и отсрочки для военных

Президент сообщил, что новые контракты для военнослужащих будут предусматривать четко определенные сроки службы — 10, 14 или 24 месяца.

Также в контрактах будут определены конкретные условия относительно отсрочек.

«Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: срок контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки», — отметил Владимир Зеленский.

Для боевых командиров увеличат доплаты

Отдельно Президент анонсировал увеличение выплат для украинских боевых командиров.

По его словам, это должно стать дополнительным стимулом для сохранения опытных управленцев в Вооруженных силах Украины.

Конкретный механизм реализации этих решений должен утвердить Кабинет Министров. Первые новые доплаты, по словам главы государства, правительство должно начать уже в июне.

Украина расширит привлечение иностранных добровольцев

Также Владимир Зеленский поблагодарил добровольцев из других государств, которые участвуют в защите Украины.

Президент сообщил, что поручил расширить возможности для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию и создать дополнительные механизмы рекрутинга.

Упрощение переводов и карьерного роста в армии

Среди других решений глава государства назвал дальнейшее упрощение переводов для военнослужащих, расширение возможностей для профессионального роста в армии и создание дополнительных стимулов для вступления в ряды Сил обороны.

Владимир Зеленский выразил надежду, что все изменения, которые сейчас внедряются, продемонстрируют свою эффективность уже в течение лета.

Подробные механизмы реализации анонсированных решений должно представить Министерство обороны Украины.

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