Мінімум 30 тисяч грн у тилу та 300 тисяч грн на передовій: військовим підвищать виплати вже у червні

Для військових також готують контракти з чіткими строками служби та відстрочками.

Фото: Генштаб ЗСУ

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Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення виплат військовослужбовцям, нові контракти для піхотинців та додаткові фінансові стимули для бойових командирів. За його словами, перші нові доплати Кабінет Міністрів має запровадити вже в червні.

За словами Глави держави, погоджено рішення, спрямовані на посилення фінансової стійкості оборони та подальшу трансформацію української армії.

Він наголосив, що держава має ресурс для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

«Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат», — повідомив Президент.

Володимир Зеленський також анонсував нові контракти для піхотинців із суттєво кращими фінансовими умовами. За його словами, військовослужбовці на першій лінії в середньому отримуватимуть 300 тисяч гривень.

«Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці», — наголосив глава держави.

Нові контракти та відстрочки для військових

Президент повідомив, що нові контракти для військовослужбовців будуть передбачати чітко визначені строки служби — 10, 14 або 24 місяці.

Також у контрактах будуть визначені конкретні умови щодо відстрочок.

«Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки», — зазначив Володимир Зеленський.

Для бойових командирів збільшать доплати

Окремо Президент анонсував збільшення виплат для українських бойових командирів.

За його словами, це має стати додатковим стимулом для збереження досвідчених управлінців у Збройних силах України.

Конкретний механізм реалізації цих рішень має затвердити Кабінет Міністрів. Перші нові доплати, за словами глави держави, уряд має розпочати вже у червні.

Україна розширить залучення іноземних добровольців

Також Володимир Зеленський подякував добровольцям з інших держав, які беруть участь у захисті України.

Президент повідомив, що доручив розширити можливості для залучення іноземних добровольців до української армії та створити додаткові механізми рекрутингу.

Спрощення переведень та кар’єрного зростання в армії

Серед інших рішень глава держави назвав подальше спрощення переведень для військовослужбовців, розширення можливостей для професійного зростання в армії та створення додаткових стимулів для вступу до лав Сил оборони.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що всі зміни, які зараз впроваджуються, продемонструють свою ефективність уже протягом літа.

Детальні механізми реалізації анонсованих рішень має представити Міністерство оборони України.

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