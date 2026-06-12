Через підвищений попит на поїздки до гір курсуватимуть додаткові рейси за маршрутами Київ — Рахів та Київ — Мукачево.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні через високий попит на подорожі в цьому напрямку.

Для перевезення пасажирів запустять додаткові рейси за маршрутами №251/252 Київ — Рахів — Київ та №277/278 Київ — Мукачево — Київ.

Поїзди вирушатимуть із Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку — 13 та 15 червня.

В Укрзалізниці зазначили, що призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних виробничих потужностях компанії.

Квитки на додаткові поїзди вже доступні для придбання через застосунок і на офіційному сайті Укрзалізниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.