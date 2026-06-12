В Черкасской области полицейскому сообщили о подозрении в избиении мужчины во время работы мобилизационных групп

По данным следствия, правоохранитель во время мероприятий по оповещению применил наручники и продолжил наносить удары мужчине после его задержания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР совместно с Национальной полицией сообщили о подозрении полицейскому из Черкасской области, которого подозревают в необоснованном применении насилия к гражданину во время проведения мероприятий по оповещению. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, правоохранитель входил в состав группы оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Во время общения с мужчиной он применил к нему физическую силу и наручники.

После того как гражданин был фактически задержан и не оказывал сопротивления и не представлял угрозы для окружающих, правоохранитель, по данным следствия, продолжил применять насилие и нанес мужчине несколько ударов.

Полицейскому сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, применением специальных средств и действиями, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.