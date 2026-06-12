На Черкащині поліцейському повідомили про підозру за побиття чоловіка під час роботи мобілізаційних груп
Працівники ДБР спільно з Національною поліцією повідомили про підозру поліцейському з Черкаської області, якого підозрюють у безпідставному застосуванні насильства до громадянина під час проведення заходів оповіщення. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
За даними слідства, правоохоронець входив до складу групи оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час спілкування з чоловіком він застосував до нього фізичну силу та кайданки.
Після того як громадянин був фактично затриманий і не чинив опору та не становив загрози для оточуючих, правоохоронець, за даними слідства, продовжив застосовувати насильство та завдав чоловікові кілька ударів.
Поліцейському повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів та діями, які ображають особисту гідність потерпілого (ч. 2 ст. 365 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
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