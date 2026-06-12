На Черкащині поліцейському повідомили про підозру за побиття чоловіка під час роботи мобілізаційних груп

За даними слідства, правоохоронець під час заходів оповіщення застосував кайданки та продовжив завдавати удари чоловіку після його затримання.

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Працівники ДБР спільно з Національною поліцією повідомили про підозру поліцейському з Черкаської області, якого підозрюють у безпідставному застосуванні насильства до громадянина під час проведення заходів оповіщення. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, правоохоронець входив до складу групи оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час спілкування з чоловіком він застосував до нього фізичну силу та кайданки.

Після того як громадянин був фактично затриманий і не чинив опору та не становив загрози для оточуючих, правоохоронець, за даними слідства, продовжив застосовувати насильство та завдав чоловікові кілька ударів.

Поліцейському повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів та діями, які ображають особисту гідність потерпілого (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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