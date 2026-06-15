Виплати за виробничі травми будуть призначати до завершення розслідування

Законопроєкт передбачає окремі умови призначення страхових виплат для учасників бойових дій та новий порядок виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності до завершення розслідування виробничої травми.

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Новий законопроєкт №15324 «Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо посилення соціального захисту окремих категорій застрахованих осіб» стосується двох проблемних питань у сфері соціального страхування.

Перше пов’язане з призначенням виплат ветеранам війни після повернення до цивільного життя та працевлаштування. Друге — з відсутністю механізму виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві, поки триває офіційне розслідування таких випадків.

Окремі умови для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Законопроєкт пропонує змінити частину четверту статті 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни наявність страхового стажу менше шести місяців пропонується визначати не за останні 12, а за останні 24 місяці перед настанням страхового випадку.

Як зазначається у пояснювальній записці, це дасть змогу ветеранам, які мають не менше шести місяців страхового стажу протягом останніх двох років, отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100 % середньої заробітної плати без застосування обмеження, обчисленого із мінімальної заробітної плати.

Виплати потерпілим на виробництві до завершення розслідування

Ще одна новела стосується випадків виробничого травматизму.

Проєктом пропонується доповнити статтю 30 Закону нормою, відповідно до якої допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься застрахованій особі ще до завершення розслідування нещасного випадку на підставі листка непрацездатності.

Необхідність такого механізму автори пояснюють тим, що розслідування виробничих нещасних випадків може тривати кілька місяців, особливо в умовах воєнного стану, а відсутність виплат у цей період фактично позбавляє потерпілу особу джерела доходу.

Як працюватиме новий механізм

Для реалізації цієї моделі законопроєкт пропонує доповнити частину третю статті 36 Закону новим положенням.

До завершення розслідування нещасного випадку допомога по тимчасовій непрацездатності виплачуватиметься роботодавцем за правилами соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. При цьому перші сімнадцять днів непрацездатності оплачуватимуться за рахунок коштів підприємства, установи чи організації, де стався нещасний випадок.

Після завершення розслідування можливі два варіанти.

Якщо страховий випадок буде підтверджено актом розслідування, а працівник через страховий стаж отримав допомогу в розмірі меншому за 100 % середньої заробітної плати, роботодавець здійснить доплату до повного розміру середнього заробітку. Відповідні кошти для такої доплати фінансуватимуться уповноваженим органом на окремий рахунок роботодавця.

Якщо ж розслідування не підтвердить настання страхового випадку за соціальним страхуванням від нещасного випадку, уповноважений орган відшкодує роботодавцю суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, виплачену працівнику за період із шостого по сімнадцятий день непрацездатності.

Отже, очікується, що запропоновані зміни забезпечать більш сприятливі умови для призначення страхових виплат ветеранам війни після повернення до трудової діяльності, а також дадуть змогу працівникам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві, отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності без очікування завершення розслідування.

Це має сприяти безперервності соціального захисту застрахованих осіб у період втрати працездатності.

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