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Выплаты при производственных травмах будут назначать до завершения расследования

09:00, 15 июня 2026
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Законопроект предусматривает отдельные условия назначения страховых выплат для участников боевых действий и новый порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности до завершения расследования производственной травмы.
Выплаты при производственных травмах будут назначать до завершения расследования
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Новый законопроект №15324 «О внесении изменений в Закон Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании“ относительно усиления социальной защиты отдельных категорий застрахованных лиц» касается двух проблемных вопросов в сфере социального страхования.

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Первый связан с назначением выплат ветеранам войны после возвращения к гражданской жизни и трудоустройства. Второй — с отсутствием механизма выплаты пособия по временной нетрудоспособности работникам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве, пока продолжается официальное расследование таких случаев.

Отдельные условия для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны

Законопроект предлагает изменить часть четвертую статьи 12 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны наличие страхового стажа менее шести месяцев предлагается определять не за последние 12, а за последние 24 месяца до наступления страхового случая.

Как отмечается в пояснительной записке, это позволит ветеранам, имеющим не менее шести месяцев страхового стажа в течение последних двух лет, получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 % средней заработной платы без применения ограничения, рассчитанного исходя из минимальной заработной платы.

Выплаты пострадавшим на производстве до завершения расследования

Ещё одна новелла касается случаев производственного травматизма.

Проектом предлагается дополнить статью 30 Закона нормой, согласно которой пособие по временной нетрудоспособности будет предоставляться застрахованному лицу ещё до завершения расследования несчастного случая на основании листка нетрудоспособности.

Необходимость такого механизма авторы объясняют тем, что расследование производственных несчастных случаев может длиться несколько месяцев, особенно в условиях военного положения, а отсутствие выплат в этот период фактически лишает пострадавшее лицо источника дохода.

Как будет работать новый механизм

Для реализации этой модели законопроект предлагает дополнить часть третью статьи 36 Закона новым положением.

До завершения расследования несчастного случая пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться работодателем по правилам социального страхования в связи с временной утратой трудоспособности. При этом первые семнадцать дней нетрудоспособности будут оплачиваться за счёт средств предприятия, учреждения или организации, где произошёл несчастный случай.

После завершения расследования возможны два варианта.

Если страховой случай будет подтверждён актом расследования, а работник из-за страхового стажа получил пособие в размере менее 100 % средней заработной платы, работодатель произведёт доплату до полного размера среднего заработка. Соответствующие средства для такой доплаты будут финансироваться уполномоченным органом на отдельный счёт работодателя.

Если же расследование не подтвердит наступление страхового случая по социальному страхованию от несчастного случая, уполномоченный орган возместит работодателю сумму пособия по временной нетрудоспособности, выплаченную работнику за период с шестого по семнадцатый день нетрудоспособности.

Таким образом, ожидается, что предложенные изменения обеспечат более благоприятные условия для назначения страховых выплат ветеранам войны после возвращения к трудовой деятельности, а также позволят работникам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве, получать пособие по временной нетрудоспособности без ожидания завершения расследования.

Это должно способствовать непрерывности социальной защиты застрахованных лиц в период утраты трудоспособности.

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законопроект страховка ПФУ

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Выплаты при производственных травмах будут назначать до завершения расследования

Законопроект предусматривает отдельные условия назначения страховых выплат для участников боевых действий и новый порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности до завершения расследования производственной травмы.

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