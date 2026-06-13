У Польщі за трансляції із насильством та приниженням людей загрожуватиме в’язниця

За поширення шокуючого контенту заради переглядів, популярності або заробітку може загрожувати позбавлення волі.

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Польський Сейм ухвалив закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за так званий патостримінг — трансляції та відео із насильством, приниженням людей, жорстоким поводженням із тваринами та іншими шокуючими діями. За поширення такого контенту заради переглядів або заробітку може загрожувати позбавлення волі.

Після схвалення нижньою палатою парламенту закон має розглянути Сенат.

Що таке патостримінг

Патостримами називають прямі трансляції або відео, у яких автори демонструють насильство, бійки, знущання над людьми чи тваринами, приниження, небезпечну поведінку або інші шокуючі дії заради популярності, переглядів і прибутку від реклами чи донатів.

Останніми роками такі трансляції стали окремим явищем у соцмережах та на відеоплатформах. Часто автори навмисно влаштовують скандали, конфлікти або навіть протиправні дії, щоб привернути увагу аудиторії.

За що можуть покарати

Новий закон передбачає покарання для осіб, які публічно поширюють у мережі контент, що демонструє вчинення злочинів або інших заборонених законом дій, якщо це робиться для отримання матеріальної вигоди чи особистої користі.

Йдеться про відео та трансляції, де показують:

тяжкі насильницькі злочини;

жорстоке поводження з тваринами або їх убивство;

приниження чи знущання над людьми;

насильство щодо інших осіб;

окремі правопорушення, пов’язані з азартними іграми.

Важливо, що відповідальність може наставати навіть тоді, коли людина, яку принижують або над якою знущаються в кадрі, формально погодилася брати участь у такому відео.

Крім того, закон поширюється не лише на реальні злочини, а й на інсценування або імітацію таких дій, якщо вони подаються як справжні та використовуються для привернення уваги аудиторії.

Окреме покарання за контент із дітьми

Суворіші санкції передбачені за поширення контенту, в якому демонструються протиправні дії щодо неповнолітніх.

За такі матеріали може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох місяців до п’яти років.

Кого новий закон не зачепить

У законі окремо зазначено, що його положення не поширюються на журналістську, наукову, освітню чи художню діяльність.

Наприклад, відповідальність не повинна наставати за публікацію журналістських розслідувань, документальних фільмів, наукових матеріалів або інших публікацій, які створюються в суспільних інтересах.

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