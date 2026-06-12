В Украине ввели новое государственную награду: кто получит награду «Громада-спаситель»

Президент учредил новую награду для общин, помогающих во время войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 491/2026, которым установлена почетная награда «Громада-спаситель». Новая награда вводится для поощрения территориальных общин, жители которых проявляют мужество, солидарность и масштабную поддержку в ходе отражения вооруженной агрессии Российской Федерации.

Соответствующим указом утверждено положение о награде, а также ее внешний вид — в частности статуэтка, памятная плакетка и футляр. Кабинету Министров и Государственному управлению делами поручено обеспечить изготовление награды и необходимых элементов с решением в установленном порядке вопроса о финансовом обеспечении соответствующих мероприятий.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как будет присуждаться награда

Почетная награда «Громада-спаситель» присваивается указом Президента Украины. Повторное награждение не предусмотрено.

Представления могут вносить Кабинет Министров Украины, а также областные и Киевская городская государственные (военные) администрации. В них должна содержаться информация о громадах, которые оказывают системную гуманитарную помощь, поддерживают прифронтовые территории, участвуют в укреплении обороноспособности государства и содействуют силам обороны.

Что будут получать громады

Громаде, которой присвоена награда, будут вручаться:

статуэтка с футляром;

памятная плакетка.

Церемония вручения

Награду будет вручать Президент Украины или уполномоченные им должностные лица с учетом требований безопасности. Перед вручением будет оглашаться соответствующий указ.

Рисунок почетной награды «Громада-спаситель»

Рисунок памятной плакетки к почетной награде «Громада-спаситель»

Рисунок футляра к почетной награде «Громада-спаситель»

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.