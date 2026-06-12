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Как получить украинское свидетельство о рождении ребенка с ВОТ – порядок действий

21:50, 12 июня 2026
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Родителям необходимо обратиться в суд, а затем — в органы ГРАГС.
Как получить украинское свидетельство о рождении ребенка с ВОТ – порядок действий
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Если ребенок родился на временно оккупированной территории Украины, получить украинское свидетельство о рождении возможно. Для этого законодательством предусмотрен специальный порядок действий.

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Шаг 1. Обращение в суд

Заявление об установлении факта рождения могут подать родители, один из родителей, родственники, опекуны или другие законные представители ребенка. Заявление подается в любой местный суд на территории Украины независимо от места проживания заявителя. Такие дела рассматриваются в срочном порядке.

Шаг 2. Подготовка документов

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт рождения ребенка, в частности:

▪️ медицинская справка;

▪️ документы о государственной регистрации рождения, выданные на временно оккупированной территории;

▪️ документы о браке родителей (при наличии).

Шаг 3. Получение решения суда

Решение суда об установлении факта рождения исполняется немедленно и является основанием для дальнейшей государственной регистрации рождения.

Шаг 4. Обращение в ДРАЦС

На основании решения суда любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на подконтрольной Украине территории проводит регистрацию рождения и выдает украинское свидетельство установленного образца родителям ребенка или их уполномоченным представителям.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что государство гарантирует право каждого ребенка на регистрацию рождения и получение документов независимо от места его рождения.

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