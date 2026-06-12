Как получить украинское свидетельство о рождении ребенка с ВОТ – порядок действий
Если ребенок родился на временно оккупированной территории Украины, получить украинское свидетельство о рождении возможно. Для этого законодательством предусмотрен специальный порядок действий.
Шаг 1. Обращение в суд
Заявление об установлении факта рождения могут подать родители, один из родителей, родственники, опекуны или другие законные представители ребенка. Заявление подается в любой местный суд на территории Украины независимо от места проживания заявителя. Такие дела рассматриваются в срочном порядке.
Шаг 2. Подготовка документов
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт рождения ребенка, в частности:
▪️ медицинская справка;
▪️ документы о государственной регистрации рождения, выданные на временно оккупированной территории;
▪️ документы о браке родителей (при наличии).
Шаг 3. Получение решения суда
Решение суда об установлении факта рождения исполняется немедленно и является основанием для дальнейшей государственной регистрации рождения.
Шаг 4. Обращение в ДРАЦС
На основании решения суда любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на подконтрольной Украине территории проводит регистрацию рождения и выдает украинское свидетельство установленного образца родителям ребенка или их уполномоченным представителям.
В Министерстве юстиции подчеркивают, что государство гарантирует право каждого ребенка на регистрацию рождения и получение документов независимо от места его рождения.
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