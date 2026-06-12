Як отримати українське свідоцтво про народження дитини з ТОТ – порядок дій

Батькам потрібно звернутися до суду, а потім — до органів ДРАЦС.

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Якщо дитина народилася на тимчасово окупованій території України, отримати українське свідоцтво про народження можливо. Для цього законодавством передбачено спеціальний порядок дій.

Крок 1. Звернення до суду

Заяву про встановлення факту народження можуть подати батьки, один із батьків, родичі, опікуни або інші законні представники дитини. Звернення подається до будь-якого місцевого суду на території України незалежно від місця проживання заявника. Такі справи розглядаються невідкладно.

Крок 2. Підготовка документів

До заяви додаються документи, які підтверджують факт народження дитини, зокрема:

▪️ медична довідка;

▪️ документи про державну реєстрацію народження, видані на тимчасово окупованій території;

▪️ документи про шлюб батьків (за наявності).

Крок 3. Отримання рішення суду

Рішення суду про встановлення факту народження виконується негайно та є підставою для подальшої державної реєстрації народження.

Крок 4. Звернення до ДРАЦС

На підставі рішення суду будь-який відділ державної реєстрації актів цивільного стану на підконтрольній Україні території проводить реєстрацію народження та видає українське свідоцтво встановленого зразка батькам дитини або їхнім уповноваженим представникам.

У Міністерстві юстиції наголошують, що держава гарантує право кожної дитини на реєстрацію народження та отримання документів незалежно від місця її народження.

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