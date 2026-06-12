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Як отримати українське свідоцтво про народження дитини з ТОТ – порядок дій

21:50, 12 червня 2026
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Батькам потрібно звернутися до суду, а потім — до органів ДРАЦС.
Як отримати українське свідоцтво про народження дитини з ТОТ – порядок дій
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Якщо дитина народилася на тимчасово окупованій території України, отримати українське свідоцтво про народження можливо. Для цього законодавством передбачено спеціальний порядок дій.

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Крок 1. Звернення до суду

Заяву про встановлення факту народження можуть подати батьки, один із батьків, родичі, опікуни або інші законні представники дитини. Звернення подається до будь-якого місцевого суду на території України незалежно від місця проживання заявника. Такі справи розглядаються невідкладно.

Крок 2. Підготовка документів

До заяви додаються документи, які підтверджують факт народження дитини, зокрема:

▪️ медична довідка;

▪️ документи про державну реєстрацію народження, видані на тимчасово окупованій території;

▪️ документи про шлюб батьків (за наявності).

Крок 3. Отримання рішення суду

Рішення суду про встановлення факту народження виконується негайно та є підставою для подальшої державної реєстрації народження.

Крок 4. Звернення до ДРАЦС

На підставі рішення суду будь-який відділ державної реєстрації актів цивільного стану на підконтрольній Україні території проводить реєстрацію народження та видає українське свідоцтво встановленого зразка батькам дитини або їхнім уповноваженим представникам.

У Міністерстві юстиції наголошують, що держава гарантує право кожної дитини на реєстрацію народження та отримання документів незалежно від місця її народження.

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