«Якщо послуги не було — платіжок бути не може», – уряд перевірить масові донарахування за опалення в Києві

Уряд пообіцяв перевірити підстави для донарахувань та адреси, за якими мешканці отримали такі рахунки.

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Кияни почали отримувати рахунки за опалення через кілька місяців після завершення опалювального сезону. У комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» пояснюють, що йдеться про донарахування за січень.

Питання підняли під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд перевірить масові платіжки за опалення, які отримали мешканці столиці.

За її словами, у випадках, коли послуга не надавалася в повному обсязі, нарахування здійснюватися не повинні.

«Це питання щодо платіжок, яке сьогодні звучало неодноразово. Віцепрем’єр Олексій Володимирович Кулеба зараз буде займатися тим, по яких адресах виставлені відповідні платіжки, тому що відповідно до закону і постанови Кабінету Міністрів, якщо послуга не надавалася в повному обсязі, такі платіжки не мають і не можуть бути виставлені людям. Тому ми зараз цим питанням будемо займатися», — зазначила Юлія Свириденко.

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