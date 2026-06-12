  1. В Україні

«Якщо послуги не було — платіжок бути не може», – уряд перевірить масові донарахування за опалення в Києві

10:52, 12 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд пообіцяв перевірити підстави для донарахувань та адреси, за якими мешканці отримали такі рахунки.
«Якщо послуги не було — платіжок бути не може», – уряд перевірить масові донарахування за опалення в Києві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кияни почали отримувати рахунки за опалення через кілька місяців після завершення опалювального сезону. У комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» пояснюють, що йдеться про донарахування за січень.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Питання підняли під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд перевірить масові платіжки за опалення, які отримали мешканці столиці.

За її словами, у випадках, коли послуга не надавалася в повному обсязі, нарахування здійснюватися не повинні.

«Це питання щодо платіжок, яке сьогодні звучало неодноразово. Віцепрем’єр Олексій Володимирович Кулеба зараз буде займатися тим, по яких адресах виставлені відповідні платіжки, тому що відповідно до закону і постанови Кабінету Міністрів, якщо послуга не надавалася в повному обсязі, такі платіжки не мають і не можуть бути виставлені людям. Тому ми зараз цим питанням будемо займатися», — зазначила Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ уряд Кабінет Міністрів України опалення комунальні послуги Юлія Свириденко

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд відмовив у поверненні земельної ділянки власниці, яка пропустила строк звернення до Держреєстру

Верховний Суд оцінив дотримання процедури відмови від поновлення оренди та підтвердив автоматичне продовження договору.

Військовослужбовець вимагав у суді моральну шкоду за зіпсоване навчання на пілота БПЛА після отруєння ролами Філадельфія

Один вечір із сетом «Філадельфія» обернувся тижнем у госпіталі та судовим позовом на 100 000 гривень.

Українці можуть повернутися з відпустки до заблокованих рахунків, якщо пропустили повістку з ТЦК

Перебування у відпустці не скасовує отриману повістку, тому її ігнорування загрожує військовозобов'язаним миттєвими штрафами та оголошенням у розшук.

Абонент вимагав 5 млн грн за підвищення тарифу з 150 до 375 грн — що вирішив суд

Право на «вільний вибір» реалізується через можливість змінити тариф або перейти до іншого оператора, а не через вимогу зафіксувати ціну всупереч ринковим умовам.

У Кривому Розі невідомий видав себе за помічника судді й запропонував порушнику ПДР «допомогу» за хабар

ВРП звернулася до Офісу Генпрокурора через повідомлення судді Ольги Чайкіної про спробу підкупу у справі про нетверезе водіння.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]