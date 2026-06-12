«Если услуги не предоставлялись — счетов быть не может», — правительство проверит массовые доначисления за отопление в Киеве

Правительство пообещало проверить основания для доначислений и адреса, по которым жители получили такие счета.

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Киевляне начали получать счета за отопление через несколько месяцев после завершения отопительного сезона. В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» объясняют, что речь идет о доначислениях за январь.

Вопрос подняли во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство проверит массовые счета за отопление, которые получили жители столицы.

По ее словам, в случаях, когда услуга не предоставлялась в полном объеме, начисления производиться не должны.

«Это вопрос о счетах, который сегодня звучал неоднократно. Вице-премьер Алексей Владимирович Кулеба сейчас будет заниматься тем, по каким адресам выставлены соответствующие счета, потому что в соответствии с законом и постановлением Кабинета Министров, если услуга не предоставлялась в полном объеме, такие счета не должны и не могут быть выставлены людям. Поэтому мы сейчас этим вопросом будем заниматься», — отметила Юлия Свириденко.

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