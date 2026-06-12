В Україні запровадили нову державну відзнаку: хто отримає нагороду «Громада-рятівник»

Президент запровадив нову відзнаку для громад, які допомагають під час війни.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ 491/2026, яким установлено почесну відзнаку «Громада-рятівник». Нова нагорода запроваджується для відзначення територіальних громад, жителі яких проявляють мужність, солідарність і масштабну підтримку під час відсічі збройній агресії Російської Федерації.

Відповідним указом затверджено положення про відзнаку, а також її зовнішній вигляд — зокрема статуетку, пам’ятну плакетку та футляр. Кабінету Міністрів та Державному управлінню справами доручено забезпечити виготовлення нагороди та необхідних елементів із вирішенням в установленому порядку питання щодо фінансового забезпечення відповідних заходів.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Як присуджуватимуть відзнаку

Почесна відзнака «Громада-рятівник» присвоюватиметься указом Президента України. Повторне нагородження не передбачено.

Подання можуть вносити Кабінет Міністрів України, а також обласні та Київська міська державні (військові) адміністрації. У них має міститися інформація про громади, які надають системну гуманітарну допомогу, підтримують прифронтові території, беруть участь у зміцненні обороноздатності держави та сприяють силам оборони.

Що отримуватимуть громади

Громаді, якій присвоєно відзнаку, вручатимуть:

статуетку з футляром;

пам’ятну плакетку.

Церемонія вручення

Відзнаку вручатиме Президент України або уповноважені ним посадові особи з урахуванням вимог безпеки. Перед врученням оголошуватиметься відповідний указ.

Малюнок почесної відзнаки «Громада-рятівник»

Малюнок пам’ятної плакетки до почесної відзнаки «Громада-рятівник»

Малюнок футляра до почесної відзнаки «Громада-рятівник»

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