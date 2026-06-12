  1. В Україні

В Україні запровадили нову державну відзнаку: хто отримає нагороду «Громада-рятівник»

22:00, 12 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент запровадив нову відзнаку для громад, які допомагають під час війни.
В Україні запровадили нову державну відзнаку: хто отримає нагороду «Громада-рятівник»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ 491/2026, яким установлено почесну відзнаку «Громада-рятівник». Нова нагорода запроваджується для відзначення територіальних громад, жителі яких проявляють мужність, солідарність і масштабну підтримку під час відсічі збройній агресії Російської Федерації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідним указом затверджено положення про відзнаку, а також її зовнішній вигляд — зокрема статуетку, пам’ятну плакетку та футляр. Кабінету Міністрів та Державному управлінню справами доручено забезпечити виготовлення нагороди та необхідних елементів із вирішенням в установленому порядку питання щодо фінансового забезпечення відповідних заходів.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Як присуджуватимуть відзнаку

Почесна відзнака «Громада-рятівник» присвоюватиметься указом Президента України. Повторне нагородження не передбачено.

Подання можуть вносити Кабінет Міністрів України, а також обласні та Київська міська державні (військові) адміністрації. У них має міститися інформація про громади, які надають системну гуманітарну допомогу, підтримують прифронтові території, беруть участь у зміцненні обороноздатності держави та сприяють силам оборони.

Що отримуватимуть громади

Громаді, якій присвоєно відзнаку, вручатимуть:

  • статуетку з футляром;
  • пам’ятну плакетку.

Церемонія вручення

Відзнаку вручатиме Президент України або уповноважені ним посадові особи з урахуванням вимог безпеки. Перед врученням оголошуватиметься відповідний указ.

Малюнок почесної відзнаки «Громада-рятівник»

Малюнок пам’ятної плакетки до почесної відзнаки «Громада-рятівник»

Малюнок футляра до почесної відзнаки «Громада-рятівник»

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

указ Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Перевірки Держпраці повертаються: роботодавців планують штрафувати за борги із зарплати

Коли Держпраці зможе проводити позапланові перевірки.

ВС: втрата судової справи на окупованій території не є підставою для відмови у новому позові

Верховний Суд роз'яснив, чи може особа повторно звернутися до суду, якщо матеріали попередньої справи залишилися на окупованій території.

SMS для передачі показників лічильників та інтернет-ліміти: за що насправді знімають гроші з вашого рахунку

Чи зобов'язаний оператор повертати кошти за послуги, які абонент підключив випадково.

Жінка на Одещині уникла покарання за шахрайство, але отримала рік обмеження волі за ухилення від виправних робіт

Верховний Суд пояснив, чому декриміналізація не виправдовує ухилення від покарання.

ПФУ зобов’яжуть виправляти помилки, через які українці втрачали пенсії

Законопроєкт спрямований на забезпечення безперервної реалізації права особи на отримання пенсії навіть тоді, коли виплата не відбулася через помилки в банківських даних.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]