  1. В Украине

Единственная область без национального парка – в Кировоградской области создадут «Черный Лес»

23:30, 12 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Кировоградской области создадут национальный природный парк «Черный Лес» площадью более 12,8 тысячи гектаров.
Единственная область без национального парка – в Кировоградской области создадут «Черный Лес»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины на заседании 10 июня 2026 года одобрил создание национального природного парка «Черный Лес». В его состав войдут более 12,8 тысяч гектаров лесных территорий Кировоградской области. Об этом сообщили в Минэкономики.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно решению правительства, в новый парк войдут 10 211,4 га земель в пределах Чернолесского надлесничества и 2 643,5 га в пределах Оникиевского надлесничества.

Кировоградская область до сих пор оставалась единственным регионом Украины, где не было ни одного национального природного парка. При этом уровень заповедности территорий области составляет чуть более 4%.

На территории региона расположены Чернолесский и Чутовский леса — одни из крупнейших широколиственных лесных массивов на южной границе распространения лесов в Восточной Европе, которые имеют важное природоохранное значение.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев отметил, что парк «Черный Лес» является важной территорией для сохранения природы Центральной Украины. По его словам, при подготовке решения удалось найти подход, который сочетает природоохранные задачи и потребности общин, а также способствует выполнению евроинтеграционных обязательств Украины в сфере охраны биоразнообразия.

В состав парка войдут земельные участки лесного фонда, которые в дальнейшем будут изъяты из постоянного пользования ГП «Леса Украины».

Решение было принято после консультаций с учеными и специалистами лесной отрасли. При этом учитывался принцип сбалансированного сочетания природоохранных и хозяйственных интересов, что особенно актуально в условиях военного положения.

Ожидается, что создание национального природного парка будет способствовать сохранению ценных природных комплексов Среднего Приднепровья, охране редких видов растений и животных, увеличению площади природно-заповедного фонда и выполнению Украиной обязательств в сфере охраны окружающей среды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Кировоград Минэкономики

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Проверки Гоструда возвращаются: работодателей планируют штрафовать за долги по зарплате

Когда Гоструда сможет проводить внеплановые проверки.

ВС: утрата судебного дела на оккупированной территории не является основанием для отказа в новом иске

ВС: утрата судебного дела на оккупированной территории не является основанием для отказа в новом иске.

SMS для передачи показателей счетчиков и интернет-лимиты: за что на самом деле списывают деньги с вашего счета

Обязан ли оператор возвращать средства за услуги, которые абонент подключил случайно.

Женщина в Одесской области избежала наказания за мошенничество, но получила 1 год ограничения свободы за уклонение от исправительных работ

Верховный Суд объяснил, почему декриминализация не оправдывает уклонение от наказания.

ПФУ обяжут исправлять ошибки, из-за которых украинцы теряли пенсии

Законопроект направлен на обеспечение непрерывной реализации права лица на получение пенсии даже тогда, когда выплата не состоялась из-за ошибок в банковских данных.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]