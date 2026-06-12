Единственная область без национального парка – в Кировоградской области создадут «Черный Лес»

В Кировоградской области создадут национальный природный парк «Черный Лес» площадью более 12,8 тысячи гектаров.

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Кабинет Министров Украины на заседании 10 июня 2026 года одобрил создание национального природного парка «Черный Лес». В его состав войдут более 12,8 тысяч гектаров лесных территорий Кировоградской области. Об этом сообщили в Минэкономики.

Согласно решению правительства, в новый парк войдут 10 211,4 га земель в пределах Чернолесского надлесничества и 2 643,5 га в пределах Оникиевского надлесничества.

Кировоградская область до сих пор оставалась единственным регионом Украины, где не было ни одного национального природного парка. При этом уровень заповедности территорий области составляет чуть более 4%.

На территории региона расположены Чернолесский и Чутовский леса — одни из крупнейших широколиственных лесных массивов на южной границе распространения лесов в Восточной Европе, которые имеют важное природоохранное значение.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев отметил, что парк «Черный Лес» является важной территорией для сохранения природы Центральной Украины. По его словам, при подготовке решения удалось найти подход, который сочетает природоохранные задачи и потребности общин, а также способствует выполнению евроинтеграционных обязательств Украины в сфере охраны биоразнообразия.

В состав парка войдут земельные участки лесного фонда, которые в дальнейшем будут изъяты из постоянного пользования ГП «Леса Украины».

Решение было принято после консультаций с учеными и специалистами лесной отрасли. При этом учитывался принцип сбалансированного сочетания природоохранных и хозяйственных интересов, что особенно актуально в условиях военного положения.

Ожидается, что создание национального природного парка будет способствовать сохранению ценных природных комплексов Среднего Приднепровья, охране редких видов растений и животных, увеличению площади природно-заповедного фонда и выполнению Украиной обязательств в сфере охраны окружающей среды.

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