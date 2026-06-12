Єдина область без нацпарку – на Кіровоградщині створять «Чорний Ліс»

На Кіровоградщині створять національний природний парк «Чорний Ліс» площею понад 12,8 тисячі гектарів.

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Кабінет Міністрів України на засіданні 10 червня 2026 року погодив створення національного природного парку «Чорний Ліс». До його складу увійдуть понад 12,8 тисячі гектарів лісових територій Кіровоградської області. Про це повідомили в Мінекономіки.

Згідно з рішенням уряду, до нового парку включать 10 211,4 га земель у межах Чорноліського надлісництва та 2 643,5 га в межах Оникіївського надлісництва.

Кіровоградська область досі залишалася єдиним регіоном України, де не було жодного національного природного парку. При цьому рівень заповідності територій області становить трохи більше ніж 4%.

На території регіону розташовані Чорноліський та Чутівський ліси — одні з найбільших широколистяних лісових масивів на південній межі поширення лісів у Східній Європі, які мають важливе природоохоронне значення.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев зазначив, що парк «Чорний Ліс» є важливою територією для збереження природи Центральної України. За його словами, під час підготовки рішення вдалося знайти підхід, який поєднує природоохоронні завдання та потреби громад, а також сприяє виконанню євроінтеграційних зобов’язань України у сфері охорони біорізноманіття.

До складу парку увійдуть земельні ділянки лісового фонду, які в подальшому будуть вилучені з постійного користування ДП «Ліси України».

Рішення ухвалили після консультацій із науковцями та фахівцями лісової галузі. При цьому враховувався принцип збалансованого поєднання природоохоронних і господарських інтересів, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану.

Очікується, що створення національного природного парку сприятиме збереженню цінних природних комплексів Середнього Придніпров’я, охороні рідкісних видів рослин і тварин, збільшенню площі природно-заповідного фонду та виконанню Україною зобов’язань у сфері охорони довкілля.

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