В Кривом Роге женщина убедила знакомую, что на украшениях есть «порча», и забрала золото и деньги

Потерпевшая отдала крестик, подвеску, кольцо и деньги, поверив в необходимость «очищения» украшений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве после того, как она под предлогом проведения обряда по «снятию порчи» завладела золотыми изделиями и деньгами своей знакомой. Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила более 22,7 тыс. грн. Суд назначил обвиняемой наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

Обстоятельства дела

В конце марта 2026 года обвиняемая встретила на остановке общественного транспорта свою знакомую. Во время разговора она обратила внимание на ее ювелирные изделия и убедила женщину в необходимости проведения обряда по «снятию порчи».

Поверив этим объяснениям, потерпевшая принесла из дома золотой крестик, подвеску в виде знака зодиака «Водолей» и 2 тыс. грн, которые передала для проведения обряда. Как установлено в приговоре, обвиняемая, пользуясь доверительными отношениями с потерпевшей, не имела намерения возвращать имущество или оказывать обещанные услуги.

На следующий день женщина вновь связалась с потерпевшей и убедила ее передать еще одно золотое украшение — кольцо с фианитом, а также 5 тыс. грн в качестве оплаты якобы необходимых услуг.

Позже, 30 марта 2026 года, во время телефонного разговора обвиняемая сообщила о необходимости дополнительной оплаты за «проведение обряда». В тот же день она получила от потерпевшей еще 2 тыс. грн.

Согласно заключению судебной товароведческой экспертизы, стоимость ювелирных изделий составила более 13,7 тыс. грн, а общий размер материального ущерба с учетом переданных денежных средств составил 22 764,15 грн.

Рассмотрение дела

Уголовное производство рассматривалось в упрощенном порядке, предусмотренном для уголовных проступков. Такой порядок применяется, если обвиняемый не оспаривает установленные во время дознания обстоятельства, полностью признает вину и соглашается на рассмотрение обвинительного акта без проведения судебного заседания.

Обвиняемая в присутствии защитника подала письменное заявление о безоговорочном признании вины, согласилась со всеми установленными обстоятельствами и дала согласие на рассмотрение дела в упрощенном производстве. Потерпевшая также не возражала против такого порядка рассмотрения.

Суд отметил, что в случае рассмотрения дела в упрощенном производстве лицо ограничено в возможности обжаловать приговор по основаниям рассмотрения дела без участников производства, неисследования доказательств в судебном заседании либо оспаривания установленных досудебным расследованием обстоятельств.

Выводы суда

Суд пришел к выводу, что обвиняемая путем обмана и злоупотребления доверием завладела имуществом потерпевшей. Ее действия квалифицированы по части первой статьи 190 УК Украины как мошенничество.

При назначении наказания суд учел, что женщина ранее не судима, имеет на иждивении шестерых малолетних и несовершеннолетних детей, а также искренне раскаялась в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание, установлено не было.

Какое наказание назначил суд

Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

Пробационный надзор является самостоятельным видом основного наказания, который предусматривает контроль со стороны уполномоченного органа по вопросам пробации и выполнение определенных судом обязанностей. В частности, осужденная должна периодически являться для регистрации в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации и выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой.

Суд также отметил, что гражданский иск в рамках уголовного производства не заявлялся, а мера пресечения в отношении обвиняемой не избиралась. В то же время приговор не содержит сведений о возмещении причиненного потерпевшей ущерба.

Таким образом, суд пришел к выводу, что наказание в виде пробационного надзора будет достаточным для исправления осужденной и предотвращения совершения ею новых уголовных правонарушений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.