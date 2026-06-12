Инфляция в мае: цены выросли во всех регионах Украины

Больше всего цены выросли в Николаевской и Кировоградской областях.

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В мае 2026 года потребительские цены в Украине выросли в среднем на 0,9% по сравнению с апрелем. При этом снижение цен не было зафиксировано ни в одном регионе страны. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Наибольшее подорожание зафиксировали в Николаевской области, где цены выросли на 1,6%. На втором месте оказалась Кировоградская область с показателем 1,3%.

Также заметный рост цен наблюдался в Херсонской области (+1,2%), Ивано-Франковской (+1,1%), а также в Житомирской, Ровенской, Харьковской и Луганской областях (по +1,0%).

На уровне среднего показателя по стране (+0,9%) инфляция была зафиксирована в Киеве, Черкасской, Черновицкой, Закарпатской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Луганской областях.

Наименьший рост цен отмечен во Львовской области (+0,6%), а также в Волынской и Ивано-Франковской областях (+0,6%).

По данным Госстата, индексы потребительских цен в регионах свидетельствуют об общем росте стоимости товаров и услуг на всей территории Украины.

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