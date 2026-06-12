Інфляція у травні: ціни зросли в усіх регіонах України

Найбільше ціни зросли на Миколаївщині та Кіровоградщині.

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У травні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли в середньому на 0,9% порівняно з квітнем. При цьому зниження цін не було зафіксовано в жодному регіоні країни. Про це повідомила Державна служба статистики.

Найбільше подорожчання зафіксували у Миколаївській області, де ціни зросли на 1,6%. На другому місці опинилася Кіровоградська область із показником 1,3%.

Також помітне зростання цін спостерігалося у Херсонській області (+1,2%), Івано-Франківській (+1,1%), а також у Житомирській, Рівненській, Харківській та Луганській областях (по +1,0%).

На рівні середнього показника по країні (+0,9%) інфляція була зафіксована у Києві, Черкаській, Чернівецькій, Закарпатській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Луганській областях.

Найменше зростання цін відзначено у Львівській області (+0,6%), а також у Волинській та Івано-Франківській областях (+0,6%).

За даними Держстату, індекси споживчих цін у регіонах свідчать про загальне зростання вартості товарів і послуг по всій території України.

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