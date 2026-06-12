У Кривому Розі жінка переконала знайому, що на прикрасах «порча», і забрала золото та гроші

Потерпіла віддала хрестик, підвіску, каблучку та гроші, повіривши в необхідність «очищення» прикрас.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винною місцеву жительку у шахрайстві після того, як вона під приводом проведення обряду зі «зняття порчі» заволоділа золотими виробами та грошима своєї знайомої. Загальна сума завданої потерпілій шкоди склала понад 22,7 тис. грн. Суд призначив обвинуваченій покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Обставини справи

Наприкінці березня 2026 року обвинувачена зустріла на зупинці громадського транспорту свою знайому. Під час розмови вона звернула увагу на її ювелірні вироби та переконала жінку у необхідності проведення обряду зі «зняття порчі».

Повіривши цим поясненням, потерпіла принесла із дому золотий хрестик, підвіску у вигляді знака зодіаку «Водолій» та 2 тис. грн, які передала для проведення обряду. Як встановлено у вироку, обвинувачена, користуючись довірливими відносинами з потерпілою, не мала наміру повертати майно чи надавати обіцяні послуги.

Наступного дня жінка знову зв’язалася з потерпілою та переконала її передати ще одну золоту прикрасу — каблучку із фіанітом, а також 5 тис. грн як оплату за нібито необхідні послуги.

Згодом, 30 березня 2026 року, під час телефонної розмови обвинувачена повідомила про необхідність додаткової оплати за «проведення обряду». Того ж дня вона отримала від потерпілої ще 2 тис. грн.

За висновком судової товарознавчої експертизи, вартість ювелірних виробів становила понад 13,7 тис. грн, а загальний розмір матеріальної шкоди з урахуванням переданих коштів склав 22 764,15 грн.

Розгляд справи

Кримінальне провадження розглядалося у спрощеному порядку, передбаченому для кримінальних проступків. Такий порядок застосовується, якщо обвинувачений не заперечує встановлені під час дізнання обставини, повністю визнає вину та погоджується на розгляд обвинувального акта без проведення судового засідання.

Обвинувачена у присутності захисника подала письмову заяву про беззастережне визнання вини, погодилася з усіма встановленими обставинами та надала згоду на розгляд справи у спрощеному провадженні. Потерпіла також не заперечувала проти такого порядку розгляду.

Суд зазначив, що у разі розгляду справи в спрощеному провадженні особа обмежена у можливості оскаржувати вирок з підстав розгляду справи без учасників провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або оспорювання встановлених досудовим розслідуванням обставин.

Висновки суду

Суд дійшов висновку, що обвинувачена шляхом обману та зловживання довірою заволоділа майном потерпілої. Її дії кваліфіковано за частиною першою статті 190 КК України як шахрайство.

Під час призначення покарання суд врахував, що жінка раніше не судима, має на утриманні шістьох малолітніх та неповнолітніх дітей, а також щиро розкаялася у вчиненому. Обставин, які обтяжують покарання, встановлено не було.

Яке покарання призначив суд

Суд визнав обвинувачену винуватою та призначив їй покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Пробаційний нагляд є самостійним видом основного покарання, який передбачає контроль з боку уповноваженого органу з питань пробації та виконання визначених судом обов’язків. Зокрема, засуджена повинна періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації та виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Суд також зазначив, що цивільний позов у межах кримінального провадження не заявлявся, а запобіжний захід щодо обвинуваченої не обирався. Водночас вирок не містить відомостей про відшкодування завданої потерпілій шкоди.

Таким чином, суд дійшов висновку, що покарання у вигляді пробаційного нагляду буде достатнім для виправлення засудженої та запобігання вчиненню нею нових кримінальних правопорушень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.