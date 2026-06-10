На Волыни группа мужчин избила сотрудника ТЦК и повредила служебный автомобиль, видео
Во вторник, 9 июня, возле села Вербка Ковельского района Волынской области произошел конфликт между группой граждан и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проведения мероприятий по оповещению. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Волынской области.
«Предварительно установлено, что во время инцидента неизвестные повредили служебный автомобиль военнослужащих. Также один из представителей ТЦК и СП получил телесные повреждения», — заявили в полиции.
На месте работали правоохранители. Все лица, причастные к событию, установлены и находятся в Ковельском районном управлении полиции.
По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В сети также обнародовали видео инцидента.
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