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На Волыни группа мужчин избила сотрудника ТЦК и повредила служебный автомобиль, видео

15:44, 10 июня 2026
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Один из представителей ТЦК получил телесные повреждения.
На Волыни группа мужчин избила сотрудника ТЦК и повредила служебный автомобиль, видео
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 Во вторник, 9 июня, возле села Вербка Ковельского района Волынской области произошел конфликт между группой граждан и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проведения мероприятий по оповещению. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Волынской области.

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«Предварительно установлено, что во время инцидента неизвестные повредили служебный автомобиль военнослужащих. Также один из представителей ТЦК и СП получил телесные повреждения», — заявили в полиции.

На месте работали правоохранители. Все лица, причастные к событию, установлены и находятся в Ковельском районном управлении полиции.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В сети также обнародовали видео инцидента.  

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Национальная полиция ТЦК

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