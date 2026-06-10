Без НМТ и с государственной помощью в размере 50 тысяч гривен — как жители ВОТ будут поступать в вузы в этом году

В Украине действуют упрощенные правила поступления для абитуриентов с временно оккупированных территорий, в частности через образовательные центры и собеседования.

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В этом году в Украине действуют упрощенные процедуры поступления в высшие учебные заведения для отдельных категорий абитуриентов, в частности для молодежи с временно оккупированных территорий (ВОТ). Такие абитуриенты могут подавать документы без сдачи национального мультипредметного теста (НМТ). Об этом напомнил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак.

Как работает упрощенная процедура

По его словам, с 1 июня начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». В этих центрах будущие студенты могут пройти собеседования для поступления в украинские учебные заведения. Часть процедур также разрешено проходить дистанционно.

Сдача НМТ не является обязательной, если абитуриент находится на временно оккупированной территории или выехал с нее после 1 октября 2025 года.

Дополнительная государственная поддержка

Сергей Бабак также отметил, что для молодежи в возрасте до 23 лет предусмотрена единовременная государственная помощь в размере 50 000 гривен.

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