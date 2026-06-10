  1. В Украине

Без НМТ и с государственной помощью в размере 50 тысяч гривен — как жители ВОТ будут поступать в вузы в этом году

19:37, 10 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине действуют упрощенные правила поступления для абитуриентов с временно оккупированных территорий, в частности через образовательные центры и собеседования.
Без НМТ и с государственной помощью в размере 50 тысяч гривен — как жители ВОТ будут поступать в вузы в этом году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В этом году в Украине действуют упрощенные процедуры поступления в высшие учебные заведения для отдельных категорий абитуриентов, в частности для молодежи с временно оккупированных территорий (ВОТ). Такие абитуриенты могут подавать документы без сдачи национального мультипредметного теста (НМТ). Об этом напомнил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как работает упрощенная процедура

По его словам, с 1 июня начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». В этих центрах будущие студенты могут пройти собеседования для поступления в украинские учебные заведения. Часть процедур также разрешено проходить дистанционно.

Сдача НМТ не является обязательной, если абитуриент находится на временно оккупированной территории или выехал с нее после 1 октября 2025 года.

Дополнительная государственная поддержка

Сергей Бабак также отметил, что для молодежи в возрасте до 23 лет предусмотрена единовременная государственная помощь в размере 50 000 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальный мультипредметный тест (НМТ) университет студенты оккупированные территории

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бизнес с белой репутацией с 2027 года получит новые таможенные правила от правительства

Честные компании с безупречной репутацией смогут получить скидки по гарантиям до 50% или полностью освободиться от уплаты залогов.

Студентка из Польши проучилась 4 года в университете Львова, но не получила диплом из-за ошибки при поступлении

Суд оценил правомерность действий университета по делу об отчислении и невручении диплома студентке из Польши.

Бабушка погибшего военнослужащего доказала право на пенсию и единовременную выплату от Минобороны — решение Верховного Суда

Получение пенсии само по себе не лишает человека права быть признанным иждивенцем погибшего военнослужащего, если его помощь была для него постоянным и основным источником средств к существованию.

Украина переходит на европейские таможенные правила: когда перестанут действовать старые разрешения и что будет с Duty Free

У бизнеса и государства есть около полутора лет на адаптацию к новому Таможенному кодексу, при этом часть норм будет действовать временно — только до момента вступления в ЕС.

Верховный Суд разрешил обжаловать долг по ЕСВ 5-летней давности: возвращение письма из почты не лишает права на иск

Война, обстрелы и отсутствие света: является ли это уважительной причиной пропуска судебных сроков.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]